Începe ancheta Parlament pentru verificarea modului în care au fost folosite mașinile și angajații Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la nunta fiicei lui Ilie Bolojan.

Dezvăluirile Gândul privind folosirea unui autoturism al Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru transportul unor invitați la nunta fiicei lui Ilie Bolojan au declanșat un demers parlamentar de amploare.

Marți, 17 noiembrie, deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a anunțat că a strâns 70 de semnături pentru constituirea unei comisii de anchetă. Aproximativ 40 provin de la parlamentari PSD, 20 de la AUR, iar restul de la SOS România și deputați neafiliați.

„Demersul urmărește să clarifice dacă autoturismele și angajații SPP au fost utilizați în conformitate cu legea în timpul evenimentului privat organizat la Oradea.

Dominic Fritz atacă mobilizarea PSD-AUR: „Când subiectul poate fi folosit ca armă politică, mobilizarea nu mai este o problemă”

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care critică rapiditatea cu care PSD și AUR au strâns semnăturile necesare anchetei.

„Coaliția de guvernare PSD-AUR a găsit rapid 70 de voturi în Parlament să înființeze o comisie de anchetă care să scormonească prin drumurile făcute de SPP weekendul trecut la Bihor. Când subiectul poate fi folosit ca armă politică împotriva cuiva, mobilizarea nu mai este o problemă”, a scris Dominic Fritz.

George Simion a cerut, în exclusivitate la Gândul, anchetă parlamentară pentru folosirea SPP la nunta fiicei lui Bolojan, la pachect cu o comisie pentru SAFE

Demersul parlamentar vine inclusiv după ce președintele AUR, George Simion, a solicitat public, luni seară, 16 noiembrie, în direct la Gândul, constituirea unei comisii de anchetă.

Invitat în emisiunea „Subiectul Zilei”, moderată de Răzvan Dumitrescu, liderul AUR a cerut verificarea modului în care au fost utilizate resursele administrative la nunta fiicei fostului premier.

Simion a propus PSD constituirea a două comisii de anchetă: una pentru folosirea resurselor statului la evenimentul privat și alta pentru achizițiile realizate prin programul european SAFE.

„Propun celor de la PSD, la pachet, o comisie de anchetă cu privire la nunta fiicei domnului Bolojan și folosirea de resurse administrative și una referitoare la achizițiile din programul SAFE”, a declarat George Simion, în direct la Gândul.

Ulterior, inițiativa privind SPP a obținut susținerea necesară pentru a fi înaintată Parlamentului.

Ce a dezvăluit Gândul despre „Alaiul cu SPP” de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Scandalul a izbucnit după ce reporterii Gândul au surprins un autoturism Volkswagen Touareg, folosit de echipa de protecție a lui Ilie Bolojan, în timp ce transporta invitați la nunta fiicei sale, Lucia Maria, organizată pe 14 noiembrie, la Oradea.

Potrivit investigației Gândul, Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și soțul acesteia, Gabriel Traian, au fost preluați de la Aeroportul Oradea și transportați la hotel cu mașina utilizată de echipa SPP a fostului premier.

Jurnaliștii au documentat și alte momente în care agenții de protecție au fost implicați în deplasări și în manipularea bagajelor invitaților.

Dezvăluirile au ridicat întrebări privind limitele atribuțiilor SPP și posibilitatea utilizării unor resurse publice în interes privat.

În acest context, ancheta parlamentară ar trebui să clarifice cine a dispus transportul invitaților, în ce condiții au fost folosite autoturismele și angajații SPP și dacă activitățile respective erau justificate de misiunea de protecție.