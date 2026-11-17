Intranetul NSA (Agenția de Securitate Națională), rețeaua de comunicații strict secrete în domeniul securității naționale, a picat, au transmis șase persoane familiarizate cu situația pentru CNN.

Nu sunt dovezi că incidentul ar fi fost cauzat de un atac cibernetic. Rețeaua ultrasecretă de comunicații a NSA a picat după ce au fost sparte sistemele FBI în octombrie.

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NSA Net este rețeaua care le permite angajaților să comunice informații secrete la nivel intern.

În ultima săptămână au fost raportate întreruperi la United Airlines, Administrația Federală a Aviației, Microsoft și JPMorgan Chase. N-au fost raportate atacuri cibernetice.

Sursele au precizat pentru CNN că agenția a instituit un sistem de sosire eșalonată la serviciu pentru personal.

Întreruperile au loc în timp ce Donald Trump face o deplasare în Asia pentru a se întâlni cu președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.

Liderul de la Casa Albă urmează să discute despre acorduri comerciale și negocierea păcii în cazul războaielor din Ucraina și Iran care au provocat perturbări pe piața energetică globală.

Sursa Foto: NSA