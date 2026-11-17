Buzăul ar putea deveni un important centru regional în domeniul securității cibernetice, după ce Marcel Ciolacu a anunțat un proiect-pilot realizat în parteneriat cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Inițiativa, prezentată drept o premieră națională, urmărește să transforme județul într-un punct de referință pentru protecția infrastructurilor informatice, a instituțiilor publice, a companiilor și a cetățenilor în fața atacurilor cibernetice.

Marcel Ciolacu a anunțat că Buzăul va găzdui primul hub regional de securitate cibernetică din România. Proiectul va fi dezvoltat printr-un parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Directoratul Național de Securitate Cibernetică și va avea o acoperire care depășește granițele județului.

„Hub-ul de la Buzău nu va fi doar pentru județul nostru. Va deservi și județele limitrofe, astfel încât întreaga regiune să beneficieze de expertiza DNSC”, a transmis Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, proiectul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea capacității regionale de prevenire a atacurilor informatice, într-o perioadă în care digitalizarea serviciilor publice și a economiei aduce și riscuri tot mai mari.

Buzăul ar intra pe harta securității cibernetice din România

Noul hub va avea ca obiectiv principal sprijinirea instituțiilor publice, a mediului de afaceri și a persoanelor fizice în identificarea și prevenirea amenințărilor informatice.

Marcel Ciolacu a explicat că inițiativa nu se va limita la intervenții în situații de criză, ci va pune accent pe pregătire, educație și prevenție.

„Nu vrem doar să reacționăm când apare o problemă. Vrem să fim pregătiți înainte să apară”, a subliniat acesta.

„Pentru anul viitor este prevăzut un calendar de activități dedicate administrațiilor locale, companiilor și cetățenilor. Acestea ar urma să includă informări privind riscurile cibernetice, recomandări pentru protejarea datelor și măsuri de prevenire a incidentelor informatice.

Conform informațiilor prezentate la lansarea proiectului, Consiliul Județean Buzău va asigura spațiul și sprijinul logistic, în timp ce DNSC va contribui cu specialiști și echipamente. Serviciile oferite în cadrul hub-ului ar urma să fie gratuite.

România, o piață IT de peste 23 de miliarde de euro

Inițiativa de la Buzău apare într-un context în care industria tehnologiei informației reprezintă unul dintre sectoarele importante ale economiei românești.

Potrivit studiului publicat în decembrie 2025 de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), sectorul IT&C din România a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 23,6 miliarde de euro, dintre care 17,7 miliarde de euro au provenit din segmentul IT.

Contribuția directă a sectorului IT&C la Produsul Intern Brut a fost de 6,67%, iar numărul angajaților din industria IT a ajuns la aproximativ 196.000.

România s-a consolidat în ultimii ani ca furnizor de servicii tehnologice pe piețele internaționale, dezvoltând centre IT importante în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov.

Cu toate acestea, industria se confruntă și cu provocări, de la schimbările fiscale și presiunile asupra costurilor până la necesitatea dezvoltării unor competențe tehnologice avansate.

Datele Eurostat pentru 2025 arată că specialiștii IT&C reprezentau doar 2,7% din totalul persoanelor ocupate în România, comparativ cu media europeană de 5%. Diferența evidențiază potențialul de dezvoltare a resursei umane specializate.

În acest context, dezvoltarea unor centre regionale de expertiză poate contribui la extinderea competențelor digitale și în afara marilor orașe care concentrează industria IT.

Securitatea cibernetică, un domeniu tot mai important

Creșterea numărului de atacuri informatice reprezintă un motiv important pentru dezvoltarea unor astfel de proiecte.

Marcel Ciolacu a atras atenția că aproximativ 12 milioane de români sunt zilnic online, iar la nivel național sunt raportate între 600 și 800 de evenimente de securitate cibernetică.

La rândul său, directorul DNSC, Dan Cîmpean, a declarat, în cadrul evenimentului organizat la Buzău, că numărul atacurilor raportate către instituție în primele șase luni ale anului 2026 l-a depășit pe cel înregistrat pe întreg parcursul anului 2025. Potrivit datelor prezentate de acesta, DNSC primește în medie aproximativ 600 de sesizări zilnic.

Un risc suplimentar îl reprezintă utilizarea inteligenței artificiale de către infractorii cibernetici, care pot crea mesaje frauduloase tot mai convingătoare și pot identifica mai eficient potențiale victime.

Spitalele, primăriile, companiile și instituțiile care gestionează date personale se numără printre organizațiile pentru care securitatea sistemelor informatice este esențială.

Poate deveni Buzăul un nou pol IT?

Deși comparația cu Silicon Valley este una ambițioasă, proiectul anunțat la Buzău este concentrat, cel puțin în această etapă, pe prevenție, informare și creșterea nivelului de securitate cibernetică, nu pe dezvoltarea unui parc tehnologic sau a unui ecosistem de startup-uri.

Totuși, un astfel de centru ar putea constitui un punct de plecare pentru dezvoltarea unor competențe locale în domeniul tehnologiei și pentru colaborări între administrație, specialiști IT, instituții de învățământ și companii private.

Transformarea inițiativei într-un motor economic regional va depinde însă de investițiile atrase, de formarea specialiștilor și de capacitatea autorităților de a dezvolta proiectul pe termen lung.

Pentru moment, nu au fost prezentate public un buget detaliat al hub-ului, un număr estimat de locuri de muncă nou-create sau obiective concrete privind atragerea companiilor IT.

Marcel Ciolacu consideră însă că protejarea datelor trebuie să devină o prioritate pentru administrația locală.

„Astăzi, siguranța nu înseamnă doar drumuri, spitale și școli. Înseamnă și protejarea datelor fiecărui buzoian”, a transmis acesta.