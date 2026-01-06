Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Toată declarația lui Nicușor Dan este înspăimântătoare. Nu are cum să ne transmită siguranță acum când totul sare în aer”

Dan Dungaciu: „Toată declarația lui Nicușor Dan este înspăimântătoare. Nu are cum să ne transmită siguranță acum când totul sare în aer”

Serdaru Mihaela
06 ian. 2026, 22:27, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 06 ianuarie 2026, analistul Dan Dungaciu a criticat dur prestația președintelui României, comentând atât aparițiile sale publice de la început de an, cât și modul în care acesta se raportează la funcția prezidențială într-un context internațional tensionat. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Moderatorul emisiunii, Marius Tucă si analistul Dan Dungaciu vorbesc despre o „senzație că nu existăm” ca stat, amplificată de imaginea pe care o proiectează actualul șef al statului. Marius Tucă pornește de la declarațiile președintelui, care a admis că abia în a cincea zi după Anul Nou „și-a revenit”, pentru că s-a culcat la ora 3:00, „de, Anul Nou”

„Avem un președinte Nicușor Dan. Pe lângă faptul că s-a trezit a 5-a zi după Anul Nou, invocând faptul că încă nu și-a revenit, că s-a culcat la 3:00 de Anul Nou îți dă sentimentul nu numai că suntem ai nimănui, că nu existăm de fapt. Și asta mi se pare cel mai grav pentru România și pentru noi toți” , spune Marius Tucă.

Analistul Dan Dungaciu a descris ca „îngrozitor și deprimant” modul în care este filmat președintele României în avionul prezidențial, comparându-l cu „toaleta unei școli. El admite că președinții altor țări sunt filmați frecvent în avioane, dar subliniază diferența radicală.

„Înspăimântător și filmările, și postura și stilul. Se mai filmează președinții în avioane, dar nu arată în halul ăsta. Iertați-mă parcă ești în toaleta unei școli. Totul, e penibil. Ce siguranță să-ți transmită reprezentantul cele mai importante instituții de securitate și de politică externă a țării numite România, acum, când totul sare în aer. Este absolut îngrozitor și de deprimant. N-au măcar grija de imagine, deci totul e neprofesionist” , subliniază Dungaciu.

