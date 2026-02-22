Valentin Stan: Consiliul pentru Pace dă posibilitatea declanșării unor represiuni militare în anumite zone pentru a restabili pacea

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre lucrurile care pot fi făcute la nivel politic global prin intermediul Consiliului de Pace al lui Donald Trump. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan susține că Consiliul de Pace al lui Donald Trump este în conformitate cu dreptul internațional și regulile ONU, având ca scop principal oprirea războiului din Gaza și restaurarea Palestinei de către palestinieni. Cu toate acestea, spune invitatul, acesta este doar un prim scop, deoarece organizația are capacitatea și își dorește să oprească și alte conflicte similare la nivel mondial.

Aceasta este rezoluția Consiliului de Securitate care face trimitere la acest organism al lui Trump. Ce zice Consiliul de Securitate? Păi, poate să salute Consiliul de Securitate înființarea unui organism care este în pofida Cartei ONU? Deci, acesta nu se înființează, nu există și nu acționează în detrimentul Organizației Națiunilor Unite. Are personalitate juridică internațională, pentru că este o organizație de sine stătătoare, care va stabili cadrul și va coordona finanțarea pentru reconstrucția Gazei în conformitate cu planul cuprinzător. Organizația lui Trump este promovată de o rezoluție a Consiliului de Securitate legată de Gaza, unde a fost un conflict devastator, dar această organizație nu a fost întemeiată de Trump doar pentru Gaza. Aici, Consiliul de Securitate o promovează pentru că acest organism, cum vom vedea, poate să rezolve probleme în Gaza, dar el își propune să rezolve probleme de acest tip peste tot în lume. Este o organizație extraordinară care funcționează pe baza puterii și influenței politice, economice și militare a Americii, într-un mod care să fie consonant cu principiile juridice internaționale relevante. Deci, atenție, îți spune Consiliul de Securitate: această organizație funcționează în baza principiilor juridice internaționale. Și iată, până în momentul în care Autoritatea Palestiniană își va fi finalizat în mod satisfăcător programul de reformă, așa cum este conturat în diverse propuneri, inclusiv planul de pace al președintelui Trump din 2020, și poate prelua controlul asupra Gazei în siguranță și în mod eficient. Cine? Autoritatea Palestiniană. Deci, strict pe problema palestiniană, ai această promovare din partea Consiliului de Securitate. Păi, așa ceva poate fi în contradicție cu, iată, Carta ONU, când este promovat de Consiliul de Securitate?

De asemenea, profesorul Stan susține că această organizație ar putea avea un impact mai mare chiar decât Organizația Națiunilor Unite, dat fiind faptul că, spune el, există două elemente foarte importante. În primul rând, ar fi vorba despre puterea militară și financiară a Statelor Unite, iar apoi vorbește despre faptul că acest Consiliu ar fi reușit să obțină un consens global uimitor, referindu-se la Rusia și China.