Valentin Stan: Consiliul pentru Pace dă posibilitatea declanșării unor represiuni militare în anumite zone pentru a restabili pacea

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre lucrurile care pot fi făcute la nivel politic global prin intermediul Consiliului de Pace al lui Donald Trump. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Valentin Stan susține că Consiliul de Pace al lui Donald Trump este în conformitate cu dreptul internațional și regulile ONU, având ca scop principal oprirea războiului din Gaza și restaurarea Palestinei de către palestinieni. Cu toate acestea, spune invitatul, acesta este doar un prim scop, deoarece organizația are capacitatea și își dorește să oprească și alte conflicte similare la nivel mondial.
Aceasta este rezoluția Consiliului de Securitate care face trimitere la acest organism al lui Trump. Ce zice Consiliul de Securitate? Păi, poate să salute Consiliul de Securitate înființarea unui organism care este în pofida Cartei ONU? Deci, acesta nu se înființează, nu există și nu acționează în detrimentul Organizației Națiunilor Unite. Are personalitate juridică internațională, pentru că este o organizație de sine stătătoare, care va stabili cadrul și va coordona finanțarea pentru reconstrucția Gazei în conformitate cu planul cuprinzător. Organizația lui Trump este promovată de o rezoluție a Consiliului de Securitate legată de Gaza, unde a fost un conflict devastator, dar această organizație nu a fost întemeiată de Trump doar pentru Gaza. Aici, Consiliul de Securitate o promovează pentru că acest organism, cum vom vedea, poate să rezolve probleme în Gaza, dar el își propune să rezolve probleme de acest tip peste tot în lume. Este o organizație extraordinară care funcționează pe baza puterii și influenței politice, economice și militare a Americii, într-un mod care să fie consonant cu principiile juridice internaționale relevante.
Deci, atenție, îți spune Consiliul de Securitate: această organizație funcționează în baza principiilor juridice internaționale. Și iată, până în momentul în care Autoritatea Palestiniană își va fi finalizat în mod satisfăcător programul de reformă, așa cum este conturat în diverse propuneri, inclusiv planul de pace al președintelui Trump din 2020, și poate prelua controlul asupra Gazei în siguranță și în mod eficient. Cine? Autoritatea Palestiniană. Deci, strict pe problema palestiniană, ai această promovare din partea Consiliului de Securitate. Păi, așa ceva poate fi în contradicție cu, iată, Carta ONU, când este promovat de Consiliul de Securitate?
De asemenea, profesorul Stan susține că această organizație ar putea avea un impact mai mare chiar decât Organizația Națiunilor Unite, dat fiind faptul că, spune el, există două elemente foarte importante. În primul rând, ar fi vorba despre puterea militară și financiară a Statelor Unite, iar apoi vorbește despre faptul că acest Consiliu ar fi reușit să obțină un consens global uimitor, referindu-se la Rusia și China.
În Carta ONU există Capitolul 7, care se referă la încălcări ale păcii, securității internaționale și acte de agresiune. Pentru că ți-am spus că agresiunea este un concept codificat în Cartă. Ai o agresiune atunci când spune cine? Consiliul de Securitate spune că ai agresiune. În acest spațiu al Orientului Mijlociu, rezoluții ale Consiliului de Securitate nu s-au prea dat sub Capitolul 7 din Cartă când a fost vorba de spețe strict legate de relația dintre palestinieni și Israel. S-au dat mai degrabă atunci când am avut războaie regionale unde au fost implicate și alte țări arabe. De ce? Pentru că, sub Capitolul 7, dacă dai o rezoluție, ești în probabilitatea de a te întâlni cu o intervenție militară autorizată de Consiliul de Securitate. Și asta s-a evitat. America a vrut să evite asta.
Autorizează statele membre să folosească toate măsurile necesare pentru îndeplinirea mandatului său: Authorize member states to use all necessary means. Este mantra pentru intervenție militară în baza articolului 42 din Carta ONU. Sub Capitolul 7, articolele 39, 40, 41 vorbesc despre măsuri pe care le poate lua Consiliul de Securitate atunci când ai de-a face cu un agresor în sistem, pentru a-l împiedica să continue această acțiune. Când acela nu răspunde la rezoluțiile Consiliului de Securitate, se poate ajunge la articolul 42, care înseamnă autorizarea unei intervenții militare. Consiliul de Securitate nu va obliga statele, pentru că el nu poate să oblige statele să facă război, nici chiar el nu face asta, dar le poate autoriza. Și în acel moment, țara care are puterea militară și voința să intervină pentru a opri agresorul o face. De regulă, cine se știa? America.
Te rog să reții că această rezoluție, care dă în mâna Americii posibilitatea de a interveni militar împotriva Hamas, din partea Consiliului de Securitate, dă practic autorizarea de intervenție și legitimitatea forului internațional sub Cartă. Consiliul de Securitate dă această forță Americii cu aprobarea Rusiei și a Chinei. Pentru că, dacă rușii sau chinezii voiau să blocheze rezoluția aceasta, o blocau în Consiliul de Securitate. S-au abținut. Asta trebuie să-ți arate care este puterea acestei organizații, mai puternică decât ONU. De ce? Pentru că poate să aducă în consens țări care, la ora actuală, sunt în conflict.