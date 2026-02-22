Valentin Stan: Europenii au refuzat să adere la Consiliul Păcii deoarece toată puterea este deținută de Trump

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre modul de funcționare a Consiliului de Pace al lui Donald Trump și motivele pentru care liderii europeni au refuzat invitația. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a comentat modul de funcționare al Consiliului de Pace organizat de președintele american Donald Trump, evidențiind autoritatea absolută pe care acesta o are în cadrul organizației. Acesta, spune Stan, a fost și motivul pentru care premiera Italiei, Giorgia Meloni, a refuzat invitația, susținând că nu corespunde cu Constituția țării.

Compoziția și reprezentarea Consiliului Executiv vor fi selectate de președinte și vor fi alcătuite din lideri. El își face Consiliul. Membrii Consiliului Executiv vor avea mandate de doi ani, fiind supuși revocării de către cine? De către președinte. Eu te-am făcut, eu te omor. Unii dintre liderii europeni au dat așa din picioruțe și au zis, cum încerca să spună Meloni, care e prietenă cu Trump și care zicea: Eu am în Constituție, la articolul 11, că nu putem să intrăm în organizații decât pe picior de egalitate. Și aici nu prea suntem pe picior de egalitate. Dar o să vă arăt eu și cum e cu Georgica și cu ce a zis ea despre Constituția italiană.

Valentin Stan: Consiliul pentru Pace este deschis tuturor de pe planetă, inclusiv rușilor

De asemenea, profesorul Stan aduce în vedere un alt aspect important, faptul că invitația în Consiliul pentru Pace este deschisă tuturor țărilor, inclusiv Rusiei. Acest lucru a dus, spune el, la refuzul clar al liderilor europeni, precum Emmanuel Macron sau Friedrich Merz, deoarece, în caz contrar, ar fi trebuit să stea la masă cu inamicul.