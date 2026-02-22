Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Zelenski știe că este pus într-o situație imposibilă. Dacă cedează teritorii, moare, dacă nu cedează, moare”

Alexandra Anton Marinescu
22 feb. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat negocierile recente de la Geneva privind războiul din Ucraina și tensiunile apărute atât în interiorul delegației ucrainene, cât și între americani și europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii”

Profesorul susține că la Geneva s-a produs prima ruptură vizibilă în tabăra ucraineană. Acest lucru se datorează presiunilor americane pentru încheierea conflictului. În opinia sa, europenii ar fi intervenit informal pentru a influența poziția Kievului, în timp ce Washingtonul ar urmări închiderea rapidă a războiului.

„La negocierile care au avut loc la Geneva zilele trecute, zilele astea, delegația americană, delegația ucraineană, delegația rusă… Acolo a apărut prima tensiune în interiorul delegației ucrainene. Care nu s-au înțeles dacă să accepte ce spun americanii: încheierea războiului și negocierea pe teritoriile care au mai rămas sau continuarea războiului. La Geneva, fără să fie invitați, au venit repede, cu același avion, s-au cazat la același hotel: englezii, italienii, francezii și germanii. Delegația europeană. Și noi suntem la negociere. De ce au venit? Să se asigure că partea din delegația ucraineană, care susține asumarea poziției americane acolo, nu va avea câștig de cauză. Deci tensiunile în acest moment sunt foarte mari. Americanii vor ca acest război să se închidă. Există unii care nu vor ca acest lucru să se întâmple. Niciodată Zelenski nu va ceda teritorii. Pentru că el, dacă nu cedează, moare, dacă cedează, moare. Deci cel mai bine ar fi să nu cedeze, ca să moară măcar erou pentru cartea de istorie. Deci el nu va ceda.”, afirmă Dan Dungaciu.

