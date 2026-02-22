Dan Dungaciu: „Zelenski știe că este pus într-o situație imposibilă. Dacă cedează teritorii, moare, dacă nu cedează, moare”

În cadrul unei ediții transmise live de, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat negocierile recente de la Geneva privind războiul din Ucraina și tensiunile apărute atât în interiorul delegației ucrainene, cât și între americani și europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii”

Profesorul susține că la Geneva s-a produs prima ruptură vizibilă în tabăra ucraineană. Acest lucru se datorează presiunilor americane pentru încheierea conflictului. În opinia sa, europenii ar fi intervenit informal pentru a influența poziția Kievului, în timp ce Washingtonul ar urmări închiderea rapidă a războiului.