Viorica Dăncilă: „Candidatura a fost o experiență cu gânduri bune. Am fost trădată de propriul partid”

Malina Maria Fulga
22 feb. 2026, 09:30, Marius Tucă Show

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Viorica Dăncilă a făcut dezvăluiri privind candidatura la alegerile prezidențiale din 2019, unde a pierdut în turul al doilea în fața lui Klaus Iohannis. Dăncilă susține că se aștepta la un astfel de rezultat, deoarece nu ar fi primit sprijinul propriului partid. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Viorica Dăncilă: „Nu mi-a părut rău că am candidat la alegerile prezidențiale”

Fostul prim-ministru PSD declară că în 2019 a candidat la prezidențiale cu gânduri bune pentru români și pentru țară, cu toate acestea, afirmă că s-a simțit trădată chiar de propriul partid. Dăncilă se declară mulțumită de rezultatul obținut, dat fiind faptul că spune ea, se ridicase o moțiune de cenzură împotriva ei, mulți dintre colegi nu au votat-o, iar partidul a ales să nu facă campanie electorală în mai multe județe din țară.

„A fost o experiență, a fost cu gânduri bune pentru România, din păcate cu o atitudine neplăcută, ca să fiu elegantă, din partea colegilor de partid. Adică am fost trădată de propriul partid. Știam că se întâmplă asta. Știam de când a trecut moțiunea de cenzură, pentru că a trecut cu voturile membrilor de partid, chiar președintele Tineretului Social-Democrat a votat acea moțiune de cenzură. Și știam de atunci, dar a trebuit să merg înainte. Și uitați că, cu toate problemele și faptul că în multe județe nu s-a făcut campanie, lucru, de altfel, afirmat și de domnul Tudose, care a spus că și-a îndemnat colegii să nu meargă la vot, totuși am intrat în turul 2. Ceea ce, pe urmă, nu s-a întâmplat.

Atunci aveam de ales între unitatea partidului și Viorica Dăncilă. Am preferat ca Viorica Dăncilă să piardă, dar partidul să meargă înainte. Nu mi-a părut rău că am candidat. Mi-a părut rău că nu s-a înțeles că Partidul Social-Democrat trebuie să-și schimbe atitudinea, pentru că de fiecare dată au fost trădări în jurul candidatului la prezidențiale. Și vedeți, noi am văzut oponenții în celelalte partide politice, de fapt, existau în propriul partid. În rest, îmi pare rău că au dărâmat guvernul. Acest lucru mă deranjează foarte mult, pentru că s-au făcut lucruri importante și sunt convinsă că, dacă aveam timpul necesar, încă un an, lucrurile mergeau într-o direcție foarte bună. Ce a urmat a fost tragic.”

Viorica Dăncilă a vorbit și despre experiența sa ca prim-ministru, dar și despre criticile venite odată cu această funcție. Aceasta pune gafele din timpul mandatului pe seama lipsei de experiență în spațiul media, subliniind totodată că orice pas greșit îi era aspru taxat.

„Era o responsabilitate foarte mare. Eu nu prea eram obișnuită cu camerele de luat vederi, cu această apariție în lumina reflectoarelor. În al treilea rând, știam că trebuie să pun în practică cât mai multe lucruri din programul de guvernare, pentru că, pe lângă faptul că eram judecată ca prim-ministru, eram prima femeie prim-ministru. Și poate de modul în care eu am acționat a depins și promovarea multor femei în politică. Și eu am greșit, recunosc. Dar nu am greșit niciodată față de România și de poporul român. A fost o presiune foarte mare și sub această presiune și cel mai abil jucător greșește. Presiunea publică, faptul că am văzut atacuri din toate părțile, au creat o presiune suplimentară și neobișnuită după 9 ani în care, la Bruxelles, era un alt mod de a privi lucrurile, de a te implica. Am venit aici și din prima zi au început niște atacuri care se refereau la vestimentație, la coafură. Adică mi s-a părut ireal, pentru că se uitau la lucruri de genul acesta și nu se uitau efectiv la ceea ce faci din postura de premier. Aia nu mai conta absolut deloc. Dar percepția a fost mai puternică decât realitatea și atunci a învins percepția.”

