Dan Dungaciu: „Toată politica internă a României este o improvizație. Întâlnirea Dan-Rutte va fi tot o improvizație”

Analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă dur în emisiunea Marius Tucă Show, acuzând că deciziile României în materie de securitate și politică externă sunt „o improvizație absolută", lipsită de strategie și proiect coerent.

Dan Dungaciu a ridiculizat declarația recentă a ministrului apărării despre scutul de la Deveselu, prezentat eronat ca apărare împotriva rachetelor din Iran.

„Tot ce s-a întâmplat în ultima vreme, în termeni de securitate, a fost, din păcate, o improvizație la noi. Absolut o improvizație. Inclusiv, am văzut declarația aceea a ministrului apărării, care m-am zis să râd sau să plâng, când a fost întrebat de potențiale atacuri din Iran și a spus că avem capabilități, scutul de la Deveselu, care ar putea să ne apere și de rachetele din Iran (…) Deci, omul habar nu avea despre ce direcție e vorba… Nu au nicio legătură” , spune Dan Dungaciu

Aceste gafe, susține analistul, arată că decidenții sunt „oamenii nimănui”, iar totul se rezumă la improvizație, influențată de politică internă:

„Așa cum e povestea cu Iranul a fost să se legitimeze în fața administrației Trump, fără să gândească, fără să negocieze, fără să facă nimic. Asta va fi tot o improvizație (…) Ce să le trimitem noi ? Două fregate să le trimitem acolo?!”, a precizat analistul

Dan Dungaciu a mai criticat dur lipsa unui proiect strategic de politică externă românească pe Orientul Mijlociu, subliniind că implicarea excesivă într-o poziție pro-israeliană ne elimină din rolul de potențial mediator în zonă.