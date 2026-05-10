Ion Cristoiu: „Este foarte greu să se mai realizeze acum o coaliție pro-europeană. Nicușor Dan se încăpățânează pe acest subiect”

Într-o nouă ediție a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre situația politică actuală din România.
Ion Cristoiu spune că a început o campanie bine organizată și că Nicușor Dan nu ar putea desemna un premier din PSD fără consecințe. El afirmă că situația politică din România este urmărită și în presa internațională.
„Noutatea zilei este că a început această campanie. Este o campanie care este bine pusă la punct. Nicușor Dan nu poate veni acum să desemneze premier pe cineva de la PSD, că îl mănâncă ai lui” , spune Cristoiu
Ion Cristoiu a mai comentat și modul în care au loc consultările politice. El a spus că discuțiile de la Cotroceni nu par să ducă rapid la o soluție clară.
„Deocamdată, eu văd că l- a chemat pe ăla, pe ăla, pe ăla, da? În primul rând, nu cheamă toate partidele și i-a intrat în cap să rămână doar o coaliție pro-occidentală, care este foarte greu de făcut în aceste condiții” , conchide Cristoiu.