Ion Cristoiu: „Este foarte greu să se mai realizeze acum o coaliție pro-europeană. Nicușor Dan se încăpățânează pe acest subiect”

Într-o nouă ediție a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre situația politică actuală din România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu spune că a început o campanie bine organizată și că Nicușor Dan nu ar putea desemna un premier din PSD fără consecințe. El afirmă că situația politică din România este urmărită și în presa internațională.

„Noutatea zilei este că a început această campanie. Este o campanie care este bine pusă la punct. Nicușor Dan nu poate veni acum să desemneze premier pe cineva de la PSD, că îl mănâncă ai lui” , spune Cristoiu

Cordonul sanitar și reacția presei externe

Marius Tucă spune că presa străină ar vorbi despre „ruperea cordonului sanitar” în România și despre influența suveraniștilor, inclusiv George Simion, în schimbări politice majore și înlăturarea guvernului. „Eu am citit foarte multe articole din presa străină care vorbesc despre faptul că s-a spart cordonul sanitar și că omul lui Trump, adică George Simion, a dat jos guvernul. Sunt multe articole în această idee: despre spargerea cordonului sanitar, despre faptul că suveraniștii l-au dat jos pe Bolojan și așa mai departe”, spune Tucă

Critici la adresa consultărilor de la Cotroceni

Ion Cristoiu a mai comentat și modul în care au loc consultările politice. El a spus că discuțiile de la Cotroceni nu par să ducă rapid la o soluție clară.