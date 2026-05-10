Ion Cristoiu: „Soluția lui Nicușor va fi probabil un guvern PSD-UDMR și minorități, iar PNL-ul va sprijini unele legi pro-europene”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat blocajul politic apărut după moțiunea de cenzură și decizia conducerii PNL de a nu continua o formulă de guvernare alături de PSD. Invitatul a spus că responsabilitatea formării unei majorități îi revine acum președintelui Nicușor Dan.

Cristoiu a explicat că situația actuală a devenit complicată după votul conducerii liberale, care a schimbat complet calculele politice.

Ion Cristoiu: „Partidul Național Liberal, prin forumul ăla, a votat că nu se unește cu PSD”

Publicistul a spus că președintele trebuie acum să găsească o soluție, în condițiile în care strategia pe care a mizat nu mai funcționează.

„Am spus că el trebuie să rezolve problema, pentru că el a pariat pe ăla. Noi avem o chestie la care nu ne-am așteptat. Mă rog, nu s-a așteptat nici el. Partidul Național Liberal, prin forumul ăla, a votat că nu se unește cu PSD.”, spune el.

Ion Cristoiu consideră că președintele va fi nevoit să negocieze direct cu Ilie Bolojan pentru a debloca situația.

„El trebuie să-l cheme pe Bolojan, să-l aresteze, să-l mângâie, să-l convingă. Aritmetica parlamentară este clară. Cel care trebuie să descâlcească este el.”, afirmă acesta.

Soluția posibilă este un guvern PSD-UDMR susținut de PNL

Invitatul a spus că actualul context politic ar putea duce la apariția unei formule de compromis în Parlament.