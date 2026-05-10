Ion Cristoiu: „Soluția lui Nicușor va fi probabil un guvern PSD-UDMR și minorități, iar PNL-ul va sprijini unele legi pro-europene”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat blocajul politic apărut după moțiunea de cenzură și decizia conducerii PNL de a nu continua o formulă de guvernare alături de PSD. Invitatul a spus că responsabilitatea formării unei majorități îi revine acum președintelui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cristoiu a explicat că situația actuală a devenit complicată după votul conducerii liberale, care a schimbat complet calculele politice.
Publicistul a spus că președintele trebuie acum să găsească o soluție, în condițiile în care strategia pe care a mizat nu mai funcționează.
„Am spus că el trebuie să rezolve problema, pentru că el a pariat pe ăla. Noi avem o chestie la care nu ne-am așteptat. Mă rog, nu s-a așteptat nici el. Partidul Național Liberal, prin forumul ăla, a votat că nu se unește cu PSD.”, spune el.
Ion Cristoiu consideră că președintele va fi nevoit să negocieze direct cu Ilie Bolojan pentru a debloca situația.
„El trebuie să-l cheme pe Bolojan, să-l aresteze, să-l mângâie, să-l convingă. Aritmetica parlamentară este clară. Cel care trebuie să descâlcească este el.”, afirmă acesta.
Invitatul a spus că actualul context politic ar putea duce la apariția unei formule de compromis în Parlament.
„Soluția probabilă ce va fi găsită: un guvern PSD, UDMR și cu minorități. Și PNL-ul se angajează să sprijine la anumite legi europene acest guvern.”, spune Ion Cristoiu.