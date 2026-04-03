Dan Dungaciu: „Tot ceea ce a făcut Trump în materie de război a fost realizat cu lovituri chirurgicale. Acum riscă să intre într-un război total”

În ediția din 1 aprilie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a trasat un portret nuanțat al fostului președinte american Donald Trump.

Analistul politic Dan Dungaciu a trasat un portret nuanțat al președintelui american Donald Trump, subliniind contrastul dintre promisiunile sale anti-război din primul mandat și poziționarea actuală, percepută ca un pas spre implicare militară.

Trump, primul președinte care a spus „nu”, războaielor sistemice

Dan Dungaciu spune că, în jurul anilor 2016–2017, exista ideea că SUA au nevoie de războaie pentru a susține industria militară. Donald Trump a respins această viziune. El a preferat acțiuni militare scurte și precise, nu războaie lungi. Scopul a fost evitarea costurilor mari și protejarea vieților americanilor.

„Donald Trump, care spunea în 2016–2017, în primul an al primului mandat, s-a întâlnit cu Bolton, care este un tip complet antipatic pentru mine. Știți cum e în America: se credea că fiecare administrație trebuie să aibă războiul ei, pentru că mai trebuie să hrănești și pe unii, și pe alții (…) Ce a făcut Trump, în termeni de război, a fost o lovitură chirurgicală; a fost foarte precaut să nu intre într-o campanie lungă. Acum riscă să intre – aici e problema lui: nu a reușit să prezinte coerent și convingător care a fost rațiunea acestui război”, spune analistul.

Dan Dungaciu: Trump pune capăt erei jandarmului mondial american

Potrivit lui Dungaciu, Trump a înțeles că SUA nu mai poate acționa ca „jandarm mondial” sau „națiune indispensabilă”. Dungaciu susține că intervențiile SUA au făcut mai mult rău decât bine. Au distrus state, nu le-au construit. Aceste acțiuni au crescut anti-americanismul. Au consumat multe resurse fără rezultate clare.