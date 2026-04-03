Dan Dungaciu: „Tot ceea ce a făcut Trump în materie de război a fost realizat cu lovituri chirurgicale. Acum riscă să intre într-un război total”

În ediția din 1 aprilie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a trasat un portret nuanțat al fostului președinte american Donald Trump.
Analistul politic Dan Dungaciu a trasat un portret nuanțat al președintelui american Donald Trump, subliniind contrastul dintre promisiunile sale anti-război din primul mandat și poziționarea actuală, percepută ca un pas spre implicare militară.
Dan Dungaciu spune că, în jurul anilor 2016–2017, exista ideea că SUA au nevoie de războaie pentru a susține industria militară. Donald Trump a respins această viziune. El a preferat acțiuni militare scurte și precise, nu războaie lungi. Scopul a fost evitarea costurilor mari și protejarea vieților americanilor.
„Donald Trump, care spunea în 2016–2017, în primul an al primului mandat, s-a întâlnit cu Bolton, care este un tip complet antipatic pentru mine. Știți cum e în America: se credea că fiecare administrație trebuie să aibă războiul ei, pentru că mai trebuie să hrănești și pe unii, și pe alții (…) Ce a făcut Trump, în termeni de război, a fost o lovitură chirurgicală; a fost foarte precaut să nu intre într-o campanie lungă. Acum riscă să intre – aici e problema lui: nu a reușit să prezinte coerent și convingător care a fost rațiunea acestui război”, spune analistul.
Potrivit lui Dungaciu, Trump a înțeles că SUA nu mai poate acționa ca „jandarm mondial” sau „națiune indispensabilă”. Dungaciu susține că intervențiile SUA au făcut mai mult rău decât bine. Au distrus state, nu le-au construit. Aceste acțiuni au crescut anti-americanismul. Au consumat multe resurse fără rezultate clare.
„Cum zicea Trump, America nu este o națiune indispensabilă, nu este jandarmul mondial, nu este treaba noastră. Să-și găsească echilibrul Orientul Mijlociu cum o fi. Nu mă duc eu să intervin peste tot, doar pentru că am intervenit: am distrus mai multe națiuni decât am construit, am generat antiamericanism, nu am rezolvat nimic și ne-am cheltuit banii”, conchide Dungaciu.