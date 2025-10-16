Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „TRUMP are cea mai importantă sarcină pe care a avut-o vreodată un președinte american”

Malina Maria Fulga
16 oct. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a analizat rolul lui Donald Trump în evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, după semnarea acordului de pace dintre Israel și Hamas. Potrivit acestuia, adevărata provocare rămâne crearea unui stat palestinian, obiectiv extrem de dificil de realizat în contextul actual. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Hamas și Netanyahu sunt cei doi actori care au blocat crearea unui stat palestinian”

Dan Dungaciu aduce în vedere o perspectivă controversată, afirmând că cei doi inamici, Benjamin Netanyahu și Hamas, ar avea, în realitate, același obiectiv, împiedicarea creării unui stat palestinian. De asemenea, acesta susține că anumite acțiuni ale organizației Hamas ar fi contribuit la ascensiunea politică a lui Benjamin Netanyahu.

Deși a fost semnat un acord de pace între cele două părți, analistul consideră că misiunea cu adevărat importantă rămâne crearea unui stat palestinian stabil.

„Doi actori n-au dorit ca problema palestiniană să fie reglementată. Unul a fost Hamasul, celălalt a fost echipa lui Netanyahu. În 1995-1996, când trebuia să câștige Shimon Peres alegerile, după asasinarea lui Yitzhak Rabin de către un extremist israelian, Peres era foarte sus în sondaje. Hamasul a pornit atunci atentate, în urma cărora au murit zeci de israelieni, iar Netanyahu a câștigat. Sigur, putem face speculații, dar interesele lor, cineva ar putea spune, au coincis. Pentru că Netanyahu a fost întotdeauna adversar al creării unui stat palestinian. Pentru asta are susținători în Israel, în Statele Unite și, probabil, foarte multe legături de influență. Așadar, Netanyahu stă și așteaptă, iar cei care sunt acum în jurul lui Trump se întreabă: „Bun, ce urmează? Care sunt pașii?” Pentru că acolo cineva trebuie să intre, cineva trebuie să gestioneze, cineva trebuie să reconstruiască, cineva trebuie să fie actorul investit să gestioneze situația din Palestina. Autoritatea Palestiniană, adică principalul dușman al Hamasului, a fost de fiecare dată minimalizată de Netanyahu tocmai pentru a arăta Occidentului că nu are cu cine construi un stat palestinian. Donald Trump s-a întâlnit cu liderul Autorității Palestiniene, au dat mâna și au zâmbit, dar nu se știe ce va urma. Urmează ca Donald Trump să se ocupe de acest dosar, care, încă o dată, este incomparabil mai complicat decât orice alt conflict, inclusiv cel din Ucraina, incomparabil mai important și mai urmărit la nivel global și în Statele Unite. Donald Trump și-a asumat o sarcină care este, poate, cea mai importantă pentru un președinte american. Dacă o poate rezolva cineva, acela este Donald Trump, pentru că el este, în acest moment, ca Siegfried Wagner, care iese din peșteră cu un urs ținut în lanț, având o forță declanșată aproape fără nicio normă, sau fără normele noastre obișnuite de politician și analist. Donald Trump, ieșind din această normalitate, s-ar putea să reușească să facă ceva. Oricum, suntem abia la începutul acestei povești.”

