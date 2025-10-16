Dan Dungaciu: „Trump are cea mai importantă sarcină pe care a avut-o vreodată un președinte american”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a analizat rolul lui Donald Trump în evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, după semnarea acordului de pace dintre Israel și Hamas. Potrivit acestuia, adevărata provocare rămâne crearea unui stat palestinian, obiectiv extrem de dificil de realizat în contextul actual. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Hamas și Netanyahu sunt cei doi actori care au blocat crearea unui stat palestinian”

Dan Dungaciu aduce în vedere o perspectivă controversată, afirmând că cei doi inamici, Benjamin Netanyahu și Hamas, ar avea, în realitate, același obiectiv, împiedicarea creării unui stat palestinian. De asemenea, acesta susține că anumite acțiuni ale organizației Hamas ar fi contribuit la ascensiunea politică a lui Benjamin Netanyahu.

Deși a fost semnat un acord de pace între cele două părți, analistul consideră că misiunea cu adevărat importantă rămâne crearea unui stat palestinian stabil.