Dan Dungaciu: „Trump joacă «totul sau nimic» în războiul din Iran. Problema Ormuz trebuie rezolvată, ideea de negociere este în avantajul Teheranului"

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a comentat strategia președintelui american privind implicarea sa în atacurile din Iran, sugerând că acesta a fost pus în acest moment într-o situație limită de tip „totul sau nimic”. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Analistul Dan Dungaciu observă că, deși discursul din campania electorală a fost centrat pe prioritățile interne ale Statelor Unite și pe evitarea implicării în conflicte exterioare, Donald Trump s-a regăsit, în cele din urmă, prins în numeroase conflicte internaționale, precum cele din Iran sau Venezuela.

„Intrarea în război a lui Donald Trump, din punctul meu de vedere cel puțin, a fost un lucru care desfide oarecum preceptele lui de politică externă. Lovitura a fost un tip de război. Vreau să spuneți de extragerea din Venezuela. Păi, iertați-mă că l-au eliminat pe Soleimani în primul mandat al lui Donald Trump. Ce a fost? Era în Irak, aeroportul din Irak. Și l-au executat și l-au scos din joc. Deci tot o execuție de tip Venezuela a fost. Asta a fost un război. Deci asemenea lovituri sunt specifice acestor administrații, care vor să fie extrem de pragmatice.”

De asemenea, invitatul subliniază că, prin acțiunile sale, președintele american își depășește propriul tipar, renunțând la ideea de negociere care îl definea în calitatea sa de om de afaceri. Astfel Trmup a ajuns într-o situație în care succesul său pare condiționat de obținerea unei victorii în Iran.

„Iese din pattern-ul pe care, inclusiv, Donald Trump l-a spus. Pentru că marea lui forță ar fi fost dacă reușea să facă o negociere cu Iranul, în termeni siguri, ai unei securizări a regiunii, mă rog, a Orientului Mijlociu. Caz foarte complicat, ziceam noi, pentru că Israelul era foarte atent acolo și zicea: «Dacă am acum șansa să înving regimul ăla, eu o fac» . Dar aici mi s-a părut că a fost, cum să spun, o forțare. Și ce se întâmplă în acest moment, chiar dacă nu e neapărat atât de dramatic pentru America pe cât se aude, pentru că Trump are mulți dușmani, este evident o chestiune care nu se mai poate apăra din perspectiva vechii viziuni a lui Donald Trump. În sensul în care, poate că JD Vance este undeva dispărut din peisaj. Deocamdată joacă pe totul sau nimic. Problema este că, dacă reușește să rezolve povestea cu Iranul, e un „dacă” aici, el nu trebuie să-și modifice foarte profund, dacă vreți, premisele.”

