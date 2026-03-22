Dan Dungaciu: „Trump joacă «totul sau nimic» în războiul din Iran. Problema Ormuz trebuie rezolvată, ideea de negociere este în avantajul Teheranului”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a comentat strategia președintelui american privind implicarea sa în atacurile din Iran, sugerând că acesta a fost pus în acest moment într-o situație limită de tip „totul sau nimic”. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Analistul Dan Dungaciu observă că, deși discursul din campania electorală a fost centrat pe prioritățile interne ale Statelor Unite și pe evitarea implicării în conflicte exterioare, Donald Trump s-a regăsit, în cele din urmă, prins în numeroase conflicte internaționale, precum cele din Iran sau Venezuela.

„Intrarea în război a lui Donald Trump, din punctul meu de vedere cel puțin, a fost un lucru care desfide oarecum preceptele lui de politică externă. Lovitura a fost un tip de război. Vreau să spuneți de extragerea din Venezuela. Păi, iertați-mă că l-au eliminat pe Soleimani în primul mandat al lui Donald Trump. Ce a fost? Era în Irak, aeroportul din Irak. Și l-au executat și l-au scos din joc. Deci tot o execuție de tip Venezuela a fost. Asta a fost un război. Deci asemenea lovituri sunt specifice acestor administrații, care vor să fie extrem de pragmatice.”

De asemenea, invitatul subliniază că, prin acțiunile sale, președintele american își depășește propriul tipar, renunțând la ideea de negociere care îl definea în calitatea sa de om de afaceri. Astfel Trmup a ajuns într-o situație în care succesul său pare condiționat de obținerea unei victorii în Iran.