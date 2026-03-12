Dan Dungaciu: „Liderii români au făcut-o dintr-un sentiment de teamă și de cumpărare a protecției personale. Nu îi interesează securitatea românilor”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, și-a exprimat opinia cu privire la cererea SUA de dislocare a forțelor militare în țara noastră și motivul pentru care aceasta a fost acceptată de către președinte și coaliția de guvernare. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dan Dungaciu susține că clasa politică din România a acceptat cererea de dislocare a forțelor SUA din frică și dintr-o oarecare dorință de protecție, spunând că aceștia intenționează să „cumpere indulgența” Statelor Unite. De asemenea, acesta adaugă faptul că, în perspectivă, aceștia nu s-au gândit deloc la securitatea țării și a românilor, afirmând că, dacă și-ar fi dorit garanții de securitate pentru România, ar fi susținut narativa SUA și în ceea ce privește războiul din Ucraina.