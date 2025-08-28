Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Trump, Putin și Xi sunt ținuți in picioare de vibrația patriotică a POPOARELOR lor”

Dan Dungaciu: „Trump, Putin și Xi sunt ținuți in picioare de vibrația patriotică a POPOARELOR lor”

Serdaru Mihaela
28 aug. 2025, 11:30, Marius Tucă Show
În emisiunea Marius Tucă din 27 august 2025, analistul Dan Dungaciu a explicat de ce Uniunea Europeană se află într-o criză profundă, cauzată de războiul din Ucraina și noile realități geopolitice. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu spune că multe discuții despre viitorul Uniunii Europene sunt, de fapt, o iluzie – „dragoste în vremea holerei”. El crede că războiul din Ucraina a distrus baza pe care a fost construită Uniunea Europeană și că actuala Uniune nu mai poate funcționa în vechea formă.

„Eu cred că toate discuțiile astea de la politico sunt, cum să spun, dragoste în vremea holerei. Adică noi încă mai trăim cu ideea că Uniunea Europeană poate să fie ceva, dar nu mai poate să fie nimic pentru că toate premizele Uniunii Europene, acest război, invazia rusă în Ucraina, a aruncat în aer toate premizele de funcționare la Uniunea Europeană” , spune analistul Dungaciu.

Dan Dungaciu susține că Uniunea Europeană nu are un răspuns clar la aceste provocări. Ideea de „federalizare” – adică o Uniune mai puternică, cu mai multă putere la Bruxelles – este promovata ca soluție, dar este o iluzie dificil de pus în practică, deoarece nu există un sentiment real de „popor european”.

„Uniunea Europeană nu știe ce răspuns să găsească. Și ea spune, singurul răspuns pe care teoretic l-a găsit e să facă o federație. Scăpăm de securitate, că nu-i securizăm, devinem un actor. Naționalismul îl reprimăm, pentru că ducem toată puterea la Bruxelles și nici măcar mai contează ce mai votează ei pe acolo. Și devinem un actor global. Și ei trăiesc în iluzia asta, dar n-au cum să o pună pe picioare, pentru că Europa nu există” , conchide Dan Dungaciu

