Dan Dungaciu: „Viktor Orban a fost la masă cu cei mai importanți lideri din Orientul Mijlociu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat modul în care România gestionează relațiile externe, comparând atitudinea premierului ungar Viktor Orban cu pasivitatea autorităților române. El spune că România este „într-o criză”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu a vorbit despre apariția lui Viktor Orban la întâlniri internaționale importante. La aceste întâlniri, România lipsește complet. Deși liderul ungar este controversat, participarea lui la masa marilor puteri arată o diferență uriașă de implicare.
„Iertați-mă, ne place sau nu ne place Viktor Orban. Dar ce căuta Viktor Orban într-o chestiune legată de Orientul Mijlociu cu cei mai importanți lideri ai lumii, cel puțin din zona occidentală, la masă? Adică e o diferență majoră. Și am înțeles că ar fi ultimul clasat la nivel european. Păi, Doamne, noi pe ce loc suntem? Cât de jos suntem dacă ultimul clasat se duce acolo? Totuși.”, spune invitatul.
Dungaciu a criticat formula „cele două state de limbă română”. Analistul spune că ea slăbește și mai mult legătura dintre România și Republica Moldova. În timp ce Ungaria e activă și prezentă, România se mulțumește cu simboluri.
„De fapt, despre asta e vorba. Până la urmă, așa se discută. Nu mai spun de faptul că vine și bea un șpriț în Cluj. Și noi, în același timp, pe relația cu Chișinău, am inventat o nouă expresie: cele două state de limbă română. Deci nu mai sunt cele două state românești. S-a diminuat și mai mult relația. Și ăla vine la Cluj. Președinta Ungariei face jogging prin Cluj. El stă și bea un șpriț și zice: de aici nu plecăm acasă. Păi și noi diminuăm. Deci diminuează și mai mult relația etno-identitară București–Chișinău. Asta e politica externă a României. Vă dați seama în ce criză de proiect…” , afirmă geopoliticianul.