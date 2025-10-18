Dan Dungaciu: „Viktor Orban a fost la masă cu cei mai importanți lideri din Orientul Mijlociu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat modul în care România gestionează relațiile externe, comparând atitudinea premierului ungar Viktor Orban cu pasivitatea autorităților române. El spune că România este „într-o criză”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Cât de jos suntem dacă ultimul clasat se duce acolo?”

Dan Dungaciu a vorbit despre apariția lui Viktor Orban la întâlniri internaționale importante. La aceste întâlniri, România lipsește complet. Deși liderul ungar este controversat, participarea lui la masa marilor puteri arată o diferență uriașă de implicare.

„Iertați-mă, ne place sau nu ne place Viktor Orban. Dar ce căuta Viktor Orban într-o chestiune legată de Orientul Mijlociu cu cei mai importanți lideri ai lumii, cel puțin din zona occidentală, la masă? Adică e o diferență majoră. Și am înțeles că ar fi ultimul clasat la nivel european. Păi, Doamne, noi pe ce loc suntem? Cât de jos suntem dacă ultimul clasat se duce acolo? Totuși.”, spune invitatul.

Noi inventăm expresii și diminuăm relația cu Chișinăul

Dungaciu a criticat formula „cele două state de limbă română”. Analistul spune că ea slăbește și mai mult legătura dintre România și Republica Moldova. În timp ce Ungaria e activă și prezentă, România se mulțumește cu simboluri.