Xi îl invită pe Putin la vârful puterii mondiale. Năstase: Se creează o dependență pe care americanii nu vor reuși să o spargă

Noua reconfigurare mondială a lumii în jurul axei SUA – China – SUA în urma summitului crucial dintre Donald Trump și Xi Jinping a fost comentată în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, având ca invitat special pe Adrian Năstase. Fostul premier, care a fost și ministru de Externe, a oferit un prognostic despre efectele vizitei istorice a președintelui american în China. Cea mai mare evoluție este invitarea Rusiei la vârful puterii mondiale. 

În viziunea fostului ministru de Externe, Xi Jinping a construit o relație bilaterală inedită între China și SUA cum era cea dintre SUA și Rusia în timpul Războiului Rece. În consecință, și Rusia va face parte din noul trio de la vârful politicii mondiale.

Din punctul meu de vedere, președintele Chinei a reușit un pas important în a construi o relație care, din punct de vedere american, pare mai curând o relație bilaterală de tip Război Rece, cum era între americani și Rusia. Dar de data asta între americani și chinezi. Chinezii au dorit să semnaleze un lucru important, că trebuie să participe și Rusia. Iar vizita președintelui Putin, care se desfășoară acum la Beijing, ne arată acest lucru.

Contractul care bifează o dependență nouă între Rusia și China

În context, politicianul a remarcat și influența crizei din Taiwan, dar și intensificarea legăturii dintre Rusia și China pe filiera semnării contractului pentru o nouă conductă gigant de gaze între cele două țări.

Și relația dintre Rusia și China este o relație care acum este consolidată. Spre deosebire de relația americano-chineză, care e o relație cu niște obiective conjuncturale care au dus la o anumită liniștire a tensiunilor legate de Taiwan și de importurile de armament în Taiwan, de situația din zona indo-pacifică.

Relația dintre cele două țări, e vorba de contractul ăsta pe care îl vor semna și care se numește Power Energy Second, cred că este al doilea flux de conducta de gaze, care va pompa cred că vreo 5 miliarde de metri cubi de gaz metan. Soyuz cred că se numește conducta asta între China și Rusia. Ceea ce creează o dependență între cele două țări pe care americanii nu vor reuși să o spargă. Ei au reușit să îi împingă pe ruși în brațele lor chinezilor. Acum încearcă americanii, inclusiv în relația cu Ucraina, să le ofere rușilor anumite beneficii. Va fi destul de complicat. În orice caz, această formulă trilaterală va fi cea care va organiza ordinea mondială.

