Donald Trump va merge în Franța pentru Summitul G7, după luni de tensiuni cu aliații

Președintele american Donald Trump va lua parte la summitul liderilor G7 din Franța, care va avea loc între 15 și 17 iunie, în ciuda tensiunilor cu mai mulți aliați occidentali. Deși discuțiile vor include subiecte precum inteligența artificială, comerțul și lupta împotriva criminalității, conflictul din Iran încă influențează relațiile dintre Washington și țările europene.

Trump participă la summitul G7 din Franța

Donald Trump va lua parte la reuniunea liderilor G7 organizată la Évian-les-Bains, în sud-estul Franței, potrivit unui oficial al Casei Albe citat de AXIOS.

Participarea liderului american nu era considerată complet sigură, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și mai multe state membre G7, printre care Marea Britanie, Franța, Germania și Italia.

Nemulțumirile administrației Trump au apărut după ce aceste state nu au susținut poziția Statelor Unite privind conflictul cu Iran.

Ce teme vrea Trump să aducă pe agenda summitului

Potrivit oficialului american citat de AXIOS, reuniunea nu este concepută ca un spațiu pentru semnarea unor acorduri concrete, ci pentru construirea unui consens care să permită viitoarele înțelegeri între statele participante.

Printre acestea se numără promovarea instrumentelor de inteligență artificială dezvoltate în Statele Unite, reducerea dependenței de China de mineralele critice și stimularea exporturilor americane.

Administrația americană intenționează, de asemenea, să conecteze ajutorul extern la relațiile comerciale, argumentând că astfel de colaborări pot aduce avantaje atât investitorilor, cât și țărilor beneficiare.

Pe agendă se află și combaterea traficului de droguri, imigrația ilegală, reducerea barierelor de reglementare și creșterea producției de energie, în special a combustibililor fosili.

Iranul continuă să tensioneze relațiile dintre SUA și aliați

Deși agenda oficială include teme economice și tehnologice, conflictul din Iran este așteptat să ocupe un loc important în discuții.

Relațiile dintre Washington și aliații europeni au fost afectate și de lipsa unui sprijin direct pentru eforturile americane de securizare a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Mai mulți lideri europeni au transmis că ar putea contribui după încheierea conflictului, în timp ce Donald Trump a declarat, în anumite momente, că nu dorește implicarea lor.

Marți, la reuniunea miniștrilor de Finanțe G7 de la Paris, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a cerut aliaților să adopte sancțiuni suplimentare pentru combaterea „terorismului iranian” și a surselor sale de finanțare .

„Înfrângerea amenințării terorismului vă obligă pe toți să vă alăturați nouă”, a spus oficialul american.

Macron încearcă apropierea de Trump

În paralel, președintele Franței, Emmanuel Macron, încearcă să mențină o relație funcțională cu liderul de la Casa Albă.

Potrivit informațiilor apărute în presa de peste ocean, Macron i-ar fi pregătit lui Trump o cină după summit, organizată la Palatul Versailles. Deocamdată, nu este clar dacă președintele american va participa.

Donald Trump își va sărbători și aniversarea chiar înainte de summit, urmând să împlinească 80 de ani pe 14 iunie.

