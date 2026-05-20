Patronul unui site de scandal din România, arestat pentru șantaj. Cum a fost prins în flagrant în timp ce lua o mită de zeci de mii de lei

Bianca Dogaru
Polițiștii Capitalei l-au prins în flagrant pe Iancu Cristian, patronul tabloidvip.ro, în timp ce primea o sumă mare de bani pentru a opri publicarea unor articole compromițătoare. Acesta a fost reținut în fața unui restaurant din București după ce a primit 25.000 de lei de la un cunoscut antreprenor pe care îl amenința că îl va denigra pe internet. Suspectul, care era recidivist, folosea site-ul online ca instrument de șantaj și riscă acum să se întoarcă la închisoare.

Oamenii legii au aflat despre planul bărbatului și au organizat o acțiune rapidă marți, la ora 14:00. Polițiștii l-au lăsat pe Iancu Cristian să primească plicul cu bani de la victimă și l-au încătușat imediat după ce a pus mâna pe sumă. Anchetatorii susțin că acești bani erau doar prima tranșă, suspectul cerea mai mult pentru ca articolele să nu apară pe site.

Cine este omul de afaceri care a mers la Poliție

Potrivit CANCAN, Andrei Iușut este un cunoscut milionar în lumea bună a Capitalei. El este cel care a dezvoltat rețeaua de restaurante Divan, la doar 28 de ani, pe care a vândut-o. Ulterior, a investit 5 milioane de euro într-un alt proiect imobiliar, un ansamblu rezidențial de tip boutique din zona Pipera-Băneasa. În anul 2006, a fondat o agenție de turism, cu scopul de a strânge capital, pentru a-și finanța următorul proiect de afaceri.

În anul 2021, el a dezvoltat un alt proiect imobiliar, în urma unei investiții de 14 milioane de euro. Investiția totală a depășit 25 de milioane de euro, iar toate proiectele au fost vândute integral. Acesta a refuzat să plătească sumele cerute de patronul site-ului și a mers la poliție pentru a depune plângere.

Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului

Iancu Cristian are un trecut periculos și a mai fost condamnat în trecut. Acesta a primit o închisoare de 5 ani de închisoare în Belgia. Acolo, judecătorii l-au găsit vinovat pentru că a făcut parte dintr-o bandă de hoți. A făcut o parte din pușcărie în străinătate, după care statul l-a adus în România să-și termine pedeapsa.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București. Ancheta va trebui să stabilească exact cine a cerut banii, în ce condiții, ce articole erau vizate, dacă a existat o amenințare explicită sau implicită și dacă site-ul online a fost folosit ca instrument de constrângere.

