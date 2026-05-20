Val de cereri pentru parcări în Capitală. Încasări aproape duble în doar două săptămâni. Cât plătesc șoferii acum
foto: Primăria Capitalei.
Numărul solicitărilor pentru abonamente de parcare în Capitală a urcat cu 75% în prima jumătate a lunii mai, comparativ cu perioadele anterioare, după ce a fost eliminată gratuitatea pentru mașinile hibride, anunță Primăria Capitalei, pe Facebook. În același timp, veniturile din parcare s-au dublat aproape.

Primăria Capitalei anunță creșterea semnificativă a cererilor. Încasări aproape duble

Între 1 și 15 mai au fost înregistrate 2.620 de cereri pentru abonamente de parcare, cu 75% mai multe față de intervale similare din lunile precedente.

În aceeași perioadă, sumele colectate au depășit 8,4 milioane de lei, față de aproximativ 4,8 milioane de lei în primele două săptămâni din martie.

”De la 1 mai, de când a fost eliminată gratuitatea pentru mașinile hibrid, până la 15 mai, am avut 2.620 de cereri de abonamente. Cu 75% mai mult față de perioadele similare din lunile precedente.

Asta înseamnă încasări de peste 8,4 milioane de lei în perioada 1-15 mai 2026. Prin comparație, în primele două săptămâni din martie încasările au fost de 4,8 milioane lei”, a transmis Primăria Capitalei

Primăria Capitalei continuă extinderea sistemului de parcare cu plată. Din martie până acum au fost marcate aproximativ 1.400 de locuri noi, la care se adaugă alte 2.000 de locuri redesenate. În total, Bucureștiul ajunge la 47.520 de locuri de parcare, față de 46.000 la începutul anului.

”Aproximativ 1.400 de locuri noi au fost marcate din martie și până în prezent, pe următoarele artere:

 Bretea Eroilor, Dimitrie Gerota, Traian Vasile, Feroviarilor, Constantin Sandu Aldea, Strada Italiană, ⁠Brezoianu, Iancu de Hunedoara 3, ⁠Paris 2, Cameliei, Petru Poni, Iacob Negruzzi, Constantin Disescu, Constantin Arion, Turnul Eiffel, Ghica Tei, Dorin Pavel, Petru Tei, Teiul Doamnei, Ghica Tei, Doamna Ghica 3.
Alte 2.000, existente, au fost retrasate.
Am ajuns, astfel, la 47.520 de #locurideparcare. La începutul anului erau 46.000 de locuri”, a transmis Primăria Capitalei.

Noile spații sunt amenajate pe mai multe artere importante, iar alte zone sunt în lucru, inclusiv Șoseaua Viilor și Strada Victor Manu.

Tarife și modalități de plată

Parcarea în zonele marcate cu albastru costă 5 lei/oră, 30 lei/zi sau 500 lei/lună. Pentru riverani, tarifele sunt de 50 lei/lună sau 500 lei/an, în condițiile stabilite de autorități. Plata se poate face prin SMS, aplicații mobile, card la parcometre sau cash la terminale SelfPay, în intervalul 08:00–20:00.

