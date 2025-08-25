Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Tomozei: „Camerele cu inteligență artificială din China te pot recunoaște chiar dacă porți mască”

Cătălin Costache
25 aug. 2025, 23:55, Marius Tucă Show
În ediția din 25 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Dan Tomozei a vorbit despre amploarea supravegherii video din China și despre modul în care autoritățile folosesc tehnologia pentru menținerea ordinii sociale. Potrivit acestuia, inteligența artificială permite identificarea persoanelor chiar și atunci când acestea încearcă să se deghizeze. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Tomozei a descris situația de pe strada unde locuiește în China, subliniind densitatea impresionantă a sistemelor de monitorizare.

„Pe strada mea, în 50m găsești probabil 25-30 de camere de supraveghere. De la camere de companii până la cele 5G, care sunt pentru ordinea socială. Te obișnuiești cu aceste camere, dar unde înțelegi beneficiul lor este atunci când se întâmplă ceva”, a explicat jurnalistul.

El a adăugat că autoritățile sunt obligate să identifice rapid orice individ care creează dezordine, iar cazurile grave devin subiecte de dezbatere publică.

„Nu te poți ascunde. AI recunoaște mersul și gesturile”

Dan Tomozei a atras atenția asupra performanțelor tehnologice ale supravegherii din China, care merge mult dincolo de recunoașterea facială.

„Supravegherea asta are multiple conotații. Se poate merge în China cu supravegherea video până la nivel de… degeaba îmi pun o mască, inteligența artificială îmi recunoaște mersul, îmi recunoaște gesturile. Nu te poți ascunde”, a spus el.

„Nu există sistem, există familie”

În opinia sa, mentalitatea colectivă din China face ca supravegherea să fie percepută diferit față de Occident.

„Poporul chinez nu este un popor aliniat sau un popor cuminte. Nu este un popor speriat de sistem, acolo nu există sistem, există familie. Dacă m-ai făcut de rușine în familie, câteva mii de membri… până ajungi la Partid, te mănâncă familia”, a declarat Tomozei.

Mediafax
