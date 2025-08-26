Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Tomozei: „Victor Ponta este ultimul PREMIER care a vizitat China”

Dan Tomozei: „Victor Ponta este ultimul PREMIER care a vizitat China”

Malina Maria Fulga
26 aug. 2025, 12:45, Marius Tucă Show
Dan Tomozei: „Victor Ponta este ultimul PREMIER care a vizitat China”
Dan Tomozei: „Victor Ponta este ultimul premier care a vizitat China”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Dan Tomozei vorbește despre stagnarea relațiilor diplomatice dintre România și China din ultimul deceniu. Acesta punctează puterea economică și capacitatea de producție a Chinei, subliniind că acest stat ar putea fi un partener strategic valoros pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„România trebuie să reconstruiască relația bilaterală diplomatică cu China”

În acest context, jurnalistul critică România pentru lipsa relațiilor diplomatice active cu China în ultimii ani. El subliniază faptul că ultima vizită a unui premier român în China a avut loc în urmă cu un deceniu, atunci când Victor Ponta a vizitat Beijingul.

„China este autosuficientă în absolut orice domeniu, pe orice produs. Tot ce importă China este un gest de bunăvoință. Noi trebuie să începem să reconstruim relația bilaterală, mai întâi diplomatică. Victor Ponta a fost ultimul premier, ultimul lider, ultimul oficial care a efectuat o vizită oficială la Beijing, în august-septembrie 2014. Din 2014, România nu a mai avut nicio vizită oficială la nivel de stat. Au trecut 11 ani. Și, din păcate, rămânem doar cu foștii. Din fericire, însă, sunt foști care cunosc China și relația bilaterală: Adrian Năstase, Adrian Severin, Victor Ponta, doamna Viorica Dăncilă, Dan Dungaciu. Dar ei nu mai reprezintă România de azi.”

Mediafax
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Când începe anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut noi declarații: „Îmi este foarte greu să fac predicţii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene de groază la Paris: Un vlogger român, vânat de traficanți pe stradă „Omoară-l dacă mai filmează!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Peste 400 de gene legate de îmbătrânirea accelerată, descoperite de cercetători
ACTUALITATE Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Vezi aici rezultatele finale la BAC, după contestații
13:55
Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Vezi aici rezultatele finale la BAC, după contestații
EXTERNE Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
13:52
Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
VIDEO Andrei Muraru recunoaște că ANULAREA alegerilor a produs „CONFUZIE” la Washington
13:39
Andrei Muraru recunoaște că ANULAREA alegerilor a produs „CONFUZIE” la Washington
SPORT Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
13:39
Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
VIDEO Verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei ocolitoare poate să înceapă
13:38
Verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei ocolitoare poate să înceapă
EXTERNE Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
13:37
Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul