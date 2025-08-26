Dan Tomozei: „Victor Ponta este ultimul premier care a vizitat China”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Dan Tomozei vorbește despre stagnarea relațiilor diplomatice dintre România și China din ultimul deceniu. Acesta punctează puterea economică și capacitatea de producție a Chinei, subliniind că acest stat ar putea fi un partener strategic valoros pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
În acest context, jurnalistul critică România pentru lipsa relațiilor diplomatice active cu China în ultimii ani. El subliniază faptul că ultima vizită a unui premier român în China a avut loc în urmă cu un deceniu, atunci când Victor Ponta a vizitat Beijingul.
„China este autosuficientă în absolut orice domeniu, pe orice produs. Tot ce importă China este un gest de bunăvoință. Noi trebuie să începem să reconstruim relația bilaterală, mai întâi diplomatică. Victor Ponta a fost ultimul premier, ultimul lider, ultimul oficial care a efectuat o vizită oficială la Beijing, în august-septembrie 2014. Din 2014, România nu a mai avut nicio vizită oficială la nivel de stat. Au trecut 11 ani. Și, din păcate, rămânem doar cu foștii. Din fericire, însă, sunt foști care cunosc China și relația bilaterală: Adrian Năstase, Adrian Severin, Victor Ponta, doamna Viorica Dăncilă, Dan Dungaciu. Dar ei nu mai reprezintă România de azi.”