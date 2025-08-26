Dan Tomozei: „Victor Ponta este ultimul premier care a vizitat China”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, jurnalistul Dan Tomozei vorbește despre stagnarea relațiilor diplomatice dintre România și China din ultimul deceniu. Acesta punctează puterea economică și capacitatea de producție a Chinei, subliniind că acest stat ar putea fi un partener strategic valoros pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„România trebuie să reconstruiască relația bilaterală diplomatică cu China”

În acest context, jurnalistul critică România pentru lipsa relațiilor diplomatice active cu China în ultimii ani. El subliniază faptul că ultima vizită a unui premier român în China a avut loc în urmă cu un deceniu, atunci când Victor Ponta a vizitat Beijingul.