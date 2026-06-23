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Economia țării s-a prăbușit. Petrișor Peiu: „Puterea de cumpărare s-a depreciat cu 30%, dacă ar fi să cumulăm cei doi ani de criză economică”

Alexandra Anton Marinescu
Economia țării s-a prăbușit. Petrișor Peiu: „Puterea de cumpărare s-a depreciat cu 30%, dacă ar fi să cumulăm cei doi ani de criză economică”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Petrișor Peiu, senator AUR, a analizat situația economică a României și efectele inflației asupra populației. Acesta susține că pensionarii au pierdut o parte importantă din puterea de cumpărare în ultimii doi ani. El afirmă că economia românească se confruntă simultan cu stagnare, inflație ridicată și o creștere accelerată a datoriei publice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Pensionarii au pierdut aproximativ 30% din puterea de cumpărare

Peiu afirmă că efectele inflației se resimt cel mai puternic în cazul pensionarilor, mai ales al celor cu venituri mici.

„Sunt un om de dreapta, așa cum știți, și nu mă ascund. Dar nu pot să nu constat că avem cinci milioane de oameni în țară, pensionari, care de doi ani suportă o inflație mare.”, spune acesta.

Potrivit senatorului, lipsa indexării pensiilor a redus semnificativ puterea de cumpărare.

„Dar dacă însumezi cei doi ani și până în decembrie, nu li se vor mări pensiile, nu li se vor indexa. Dacă însumezi cei doi ani, cred că este realist să spunem că e o depreciere a puterii de cumpărare de vreo 30%.”, afirmă Peiu.

El consideră că această situație afectează în special pensionarii cu venituri reduse.

„Unii pensionari au 10.000 de lei pensie și poate suportă această chestie. Nici ei nu sunt fericiți, dar suportă. Dar cei care au 1.700, 1.400, 2.000 de lei…”, spune acesta.

Petrișor Peiu: „România se confruntă simultan cu recesiune, inflație și creșterea datoriei publice”

În opinia lui Peiu, economia României traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.

„Un program care a condus la criză economică. Este cea mai fragilă economie astăzi a Uniunii Europene.”, afirmă senatorul.

Acesta explică faptul că economia se confruntă cu două probleme care se alimentează reciproc.

„Adică avem simultan recesiune sau stagnare și o rată foarte mare a inflației. Din astfel de situații ieși foarte greu pentru că medicamentul care tratează recesiunea duce la inflație și medicamentul care tratează inflația duce la recesiune.”, spune Peiu.

În final, acesta atrage atenția și asupra evoluției datoriei publice.

„Mai mult decât asta, avem o foarte mare slăbiciune și anume că avem o creștere extrem de rapidă a datoriei publice și a dobânzilor.”, concluzionează Petrișor Peiu.

Comentarii 1
  • Cristian Mircea

    Cei cu pensii mici atat au platit. Eu nu as plange pe cineva care toata viata lui atat a putut. Daca ai pensie de 1700 lei inseamna ca ai avut un salariu de aproximativ 3500 lei chiar mai putin. Multi dintre cei cu 1400-1700 chiar au lucrat la gri cum se spune si deci nu vad motiv de suparare. Puteti face un calcul usor de tot. daca cineva munceste de la 20 de ani (tip de 42 de ani) deci pana la 62 de ani, inclusiv pe SALARIU MINIM ar avea o pensie cuprinsa intre 3000-3500 de lei (datorita punctelor de bonus pentru vechime de peste 25 de ani). Deci este clar cat si cum au muncit cei cu 1700 lei. Lenesi, lenesi, lenesi.

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