Prima pagină » Știri politice » Ce mesaj a transmis Sorin Grindeanu de Ziua Marinei Române și de Sfânta Maria

Ce mesaj a transmis Sorin Grindeanu de Ziua Marinei Române și de Sfânta Maria

Ce mesaj a transmis Sorin Grindeanu de Ziua Marinei Române și de Sfânta Maria
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și a Zilei Marinei Române, în care le-a urat tuturor marinarilor români, precum și tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria „cele mai sincere urări de sănătate, pace și împliniri”.

„Cu ocazia Zilei Marinei Române și a sărbătorii Sfintei Maria, transmit tuturor marinarilor români, celor care își desfășoară activitatea pe mare, precum și tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria, cele mai sincere urări de sănătate, pace și împliniri. La mulți ani și o zi binecuvântată, alături de cei dragi!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ce mesaj le-a transmis președintele Nicușor Dan românilor

Deși nu a fost prezent la festivitatea organizată la Constanța, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe rețelele sociale. Șeful de stat le-a urat românilor liniște şi bucurie alături de cei dragi şi a subliniat importanţa strategică a Mării Negre pentru România şi securitatea europeană.

„În ziua Adormirii Maicii Domnului, vă urez liniște sufletească și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri”, a transmis Nicuşor Dan.

Peste 10.000 de oameni au fost prezenți la festivitățile legate de Ziua Marinei

Ziua Marinei Române este sărbătorită sâmbătă, 15 august 2026, în șase orașe din țară, la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, au transmis Forțele Navale Române și Ministerul Afacerilor Interne.

Centrul acestui eveniment a fost la Constanța, unde festivitățile au avut loc atât pe faleză, cât și în raionul maritim din fața clădirii Comandamentului Flotei. Peste 3.500 de militari români și străini au luat parte la ceremonia militară și la Exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FOTO George Simion, prezent la Constanța de Ziua Marinei Române. Liderul AUR a făcut poze cu mulțimea
23:20
George Simion, prezent la Constanța de Ziua Marinei Române. Liderul AUR a făcut poze cu mulțimea
REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
ADMINISTRAȚIE Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
21:09
Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
REACȚIE Diana Buzoianu convoacă de urgență conducerea Romsilva după contractele de 28 de milioane de lei atribuite fără publicare
20:20
Diana Buzoianu convoacă de urgență conducerea Romsilva după contractele de 28 de milioane de lei atribuite fără publicare
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
19:54
Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
VIDEO Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei. A ales, pentru al doilea an consecutiv, să meargă la mănăstire. La ce lăcaș de cult a fost surprins
18:07
Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei. A ales, pentru al doilea an consecutiv, să meargă la mănăstire. La ce lăcaș de cult a fost surprins
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?
ACCIDENT Două atelaje s-au răsturnat la competiția europeană de la Oșorhei. Trei femei au fost transportate la spital
23:47
Două atelaje s-au răsturnat la competiția europeană de la Oșorhei. Trei femei au fost transportate la spital
CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
SPORT David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
22:03
David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
SCANDAL Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
21:23
Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri

Cele mai noi

Trimite acest link pe