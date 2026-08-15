Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și a Zilei Marinei Române, în care le-a urat tuturor marinarilor români, precum și tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria „cele mai sincere urări de sănătate, pace și împliniri”.

„Cu ocazia Zilei Marinei Române și a sărbătorii Sfintei Maria, transmit tuturor marinarilor români, celor care își desfășoară activitatea pe mare, precum și tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria, cele mai sincere urări de sănătate, pace și împliniri. La mulți ani și o zi binecuvântată, alături de cei dragi!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

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Ce mesaj le-a transmis președintele Nicușor Dan românilor

Deși nu a fost prezent la festivitatea organizată la Constanța, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe rețelele sociale. Șeful de stat le-a urat românilor liniște şi bucurie alături de cei dragi şi a subliniat importanţa strategică a Mării Negre pentru România şi securitatea europeană.

„În ziua Adormirii Maicii Domnului, vă urez liniște sufletească și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri”, a transmis Nicuşor Dan.

Peste 10.000 de oameni au fost prezenți la festivitățile legate de Ziua Marinei

Ziua Marinei Române este sărbătorită sâmbătă, 15 august 2026, în șase orașe din țară, la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, au transmis Forțele Navale Române și Ministerul Afacerilor Interne.

Centrul acestui eveniment a fost la Constanța, unde festivitățile au avut loc atât pe faleză, cât și în raionul maritim din fața clădirii Comandamentului Flotei. Peste 3.500 de militari români și străini au luat parte la ceremonia militară și la Exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10.