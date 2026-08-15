Un singur utilizator de rețele sociale generează anual între 100 și 400 de dolari în venituri din publicitate pentru marile platforme, deși nu plătește niciun abonament direct, conform rapoartelor financiare trimestriale publicate de giganți precum Meta și Alphabet. Această gratuitate aparentă susține o industrie de profilare și broking de date evaluată la peste 300 de miliarde de dolari, potrivit analizelor globale de piață realizate de Grand View Research și Statista. În acest ecosistem, fiecare click, locație sau căutare este transformată într-o resursă de predicție comportamentală.

Prețul ascuns al serviciilor digitale „gratuite”

Aplicațiile și rețelele sociale nu costă bani pentru că modelul lor de business se bazează pe extragerea de date de la utilizatori. În cadrul modelului teoretizat drept surveillance capitalism (capitalism de supraveghere), experiența umană devine materie primă transformată în date de comportament, așa cum arată cercetătoarea Shoshana Zuboff în lucrarea sa dedicată subiectului. Atenția utilizatorului este captată prin bucle de feedback care produc dopamină, iar platforma extrage semnale despre preferințe și stări emoționale, pe care le convertește în predicții vândute agențiilor de marketing.

Cum colectează giganții tech informațiile noastre

Ecosistemul digital colectează date furnizate voluntar (nume, vârstă, fotografii) și date comportamentale pasive (timp petrecut pe o postare, locație GPS, istoricul de navigare). De asemenea, algoritmii generează date de inferență. Profilarea este definită drept prelucrarea automată a datelor pentru a evalua sau prezice situația economică, sănătatea, preferințele personale sau comportamentul unei persoane, conform Articolului 4 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Mecanismele de monetizare și industria de brokeraj

Valoarea datelor individuale este mică, dar agregarea lor generează piețe uriașe. Reclamele micro-targetate se adaptează la profilul psihic al utilizatorului, companiile plătesc prețuri premium pentru persoane vulnerabile, tactică expusă pe larg în timpul anchetelor privind scandalul Cambridge Analytica.

Industria de broking de date cumpără și revinde profiluri fără acordul direct al oamenilor. Un singur broker precum gigantul Acxiom deține date pentru peste 2,5 miliarde de persoane, potrivit unui raport elaborat de Comisia Federală pentru Comerț a SUA (FTC). Prețurile variază substanțial pe această piață, conform datelor centralizate de WebFX și Financial Times:

E-mail sau număr de telefon: 0,01 – 0,50 pe persoană

Profil complet de consumator: 0,10 – 1,00 pe persoană

Raport de verificare (people-search): 1,00 – 40,00 per interogare

Licențe enterprise de date agregate: 50.000 $ – 5.000.000+$ anual

În plus, licitațiile în timp real (Real-Time Bidding) din publicitatea programmatică difuzează datele noastre la fiecare încărcare de pagină web, după cum arată investigațiile publicate de Irish Council for Civil Liberties, în timp ce bănci sau asigurători folosesc deja scoringul algoritmic ca să își filtreze clienții.

Surplusul comportamental și inteligența artificială

Rețelele colectează un surplus comportamental de la utilizatori din care extrag tipare neevidente pentru a construi piețe de viitor comportamental, concepte definite tot în cadrul teoriei capitalismului de supraveghere. Inteligența artificială amplifică acest proces prin detectarea stărilor emoționale, deducerea orientării politice sau religioase și generarea de mesaje de convingere personalizate.

Riscurile la nivel individual, social și democratic

Consumatorii se confruntă cu pierderea autonomiei și discriminarea algoritmică prin prețuri dinamice. La nivel social, algoritmii favorizează conținutul care provoacă indignare pentru a crește retenția, crează astfel o polarizare profundă, după cum au avertizat foștii ingineri din Silicon Valley în documentarul „The Social Dilemma”. În plan democratic, cumpărarea de baze de date de către instituțiile de stat de la brokeri privați creează un sistem de supraveghere hibridă. Așa transformă gratuitatea serviciilor digitale utilizatorul în resursă pentru mările companii.