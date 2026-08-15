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Augustin Zegrean comentează întâlnirea secretă dintre șefa CCR și Ilie Bolojan: Nu au ce discuta în birouri pe nu știu unde

Augustin Zegrean comentează întâlnirea secretă dintre șefa CCR și Ilie Bolojan: Nu au ce discuta în birouri pe nu știu unde
Augustin Zegrean / Foto - Mediafax
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Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, comentează întâlnirea neanunțată dintre președinta CCR, Elena Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, despre care afirmă că „nu este normală”.

Zegrean susține că eventualele discuții dintre judecătorii constituționali și politicieni trebuie purtate instituțional, în condițiile în care CCR urmează să ia luni decizii asupra unor acte normative cu miză politică și financiară.

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Întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale și Ilie Bolojan, desfășurată vineri în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, nu a fost anunțată public și nu există informații oficiale privind subiectul discuției.

Întâlnirea nu este normală, spune Zegrean

Momentul este sensibil, întrucât CCR se reunește luni, 17 august, pentru a analiza sesizările privind noua Lege a integrității și Strategia națională pentru conservarea biodiversității, acte normative legate de jaloane importante din PNRR. Augustin Zegrean consideră că o asemenea întâlnire, dacă a avut loc în forma relatată, ridică probleme de oportunitate și de aparență a independenței Curții.

„Nu este normală deoarece, constituțional, aceste două persoane au atribuții prevăzute în Constituție. Nu au ce discuta în birouri pe nu știu unde, pentru că nu este niciun raport de subordonare între Curtea Constituțională și Guvern. În al doilea rând, domnul Bolojan este un prim-ministru demisionar. Despre ce să vorbească?

Are de condus problemele curente ale țării, nu alte povești. Nu știu dacă chiar s-au întâlnit sau nu, dar dacă au făcut-o, nu este în regulă, pentru că nu e treaba lor să se întâlnească și să discute. Ei discută instituțional“, a spus Augustin Zegrean, potrivit stiripesurse.ro

Cum se întâlnea Zegrean cu politicienii

„Cred că toată țara o știe. Eu aveam întâlniri cu presa la scări, acolo, în fiecare dimineață. Mă așteptau la scări la sosire și la plecare de la Curte. Asta era toată relația mea cu lumea din afara Curții.

Cu prim-ministrul sau cu președintele m-am întâlnit numai instituțional. Au fost câteva conferințe organizate de Curtea Constituțională, unde eram obligat să-i invit și pe ei. Uneori au venit, alteori nu. În rest, nu am avut niciun fel de discuții prin birouri. Domnul Băsescu a fost o dată invitat la Curtea Constituțională, dar nu în biroul meu, ci în Camera de Consiliu, unde erau toți judecătorii prezenți.

Domnul Iohannis, la fel, a fost și el invitat o dată la noi. Chiar la început a cerut dumnealui să ne întâlnim. Pe urmă, am cerut noi să ne întâlnim cu dumnealui la Cotroceni, dar acolo întâlnirea a eșuat pentru că se înregistra totul și judecătorii nu au vrut să vorbească dacă se înregistrează. Și asta a fost tot”, a spus Augustin Zegrean.

Fostul judecător constituțional a menționat că președinta Curții are un singur vot la ședințele Curții, „așa că nu știu ce mare lucru ar putea rezolva împreună”.

Nu există, la acest moment, informații privind conținutul discuției. Contextul și momentul ales pentru o întâlnire informală și neanunțată public între șeful jurisdicției constituționale și șeful Executivului ridică însă o problemă de oportunitate și de aparență a independenței și imparțialității Curții.

Recent, avocatul Toni Neacșu a precizat recent că agenda întâlnirilor președintelui și judecătorilor Curții Constituționale este publică și poate fi solicitată de presă sau de organizațiile neguvernamentale.

Neacșu invocă o hotărâre recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului și argumentează că, atunci când există un interes public privind posibile contacte între judecători constituționali și actori politici, transparența devine esențială.

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