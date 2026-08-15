Unele dintre cele mai importante destinații turistice din lume sunt unele dintre cele mai puțin plăcute locuri pentru a conduce, potrivit unui nou sondaj global.

Italia este o destinație de vacanță renumită în întreaga lume, cu peisaje emblematice și mâncare de primă clasă. Cu toate acestea, un aspect care pare să lase mult de dorit este reprezentat de drumurile sale și, în special, de șoferii săi, relatează Euronews.

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Italia este țara cu cei mai agresivi șoferi, potrivit respondenților unui sondaj global recent. 23% dintre șoferi au afirmat că au experimentat un comportament imprevizibil sau imprudent în această țară.

Locul al doilea poate să nu fie cel mai evident, însă. Regatul Unit este de obicei asociat cu dealuri verzi și unele dintre cele mai confortabile mașini din lume, însă s-a clasat pe locul al doilea în sondajul realizat de platforma de închirieri auto Discovercars.com. 11% dintre șoferi au spus că au avut parte acolo de atitudini agresive. Londra, în special, s-a numărat printre orașele cel mai des menționate.

Care sunt cele mai enervante comportamente ale șoferilor?

SUA ocupă locul al treilea, cu 9%, urmate de Franța și Australia, cu câte 5%.

La egalitate pe locul al cincilea, 4% dintre respondenții sondajului au spus că au experimentat cea mai mare agresivitate pe drumurile din Spania. Alți 4% au indicat Turcia.

Cel mai enervant comportament tinde să fie nefolosirea semnalizării la viraje (56%).

Șofatul prea aproape de mașina din față îi enervează, de asemenea, pe șoferi (46%), chiar mai mult decât condusul lent pe banda de depășire (43%) și frânarea bruscă (20%).

Ce țări au fost votate drept cele mai politicoase

Italienii au obținut rezultate slabe și într-un alt sondaj privind bunele maniere. S-au clasat printre țările cel mai puțin asociate cu politețea în general. Mai exact, locul 24 din 25 de țări, potrivit unui sondaj realizat de compania de servicii financiare Remitly.

Pe primul loc în clasament se află fără îndoială Japonia, unde plecăciunea este considerată în continuare un semn de respect. Aceasta a fost urmată de Canada și apoi de Regatul Unit, pe locul al treilea.

Același sondaj le-a cerut respondenților să reflecteze asupra propriului comportament și să stabilească dacă s-ar considera politicoși și dacă îi tratează pe străini cu respect.

Interesant este faptul că japonezii și-au acordat una dintre cele mai mici evaluări. Aceasta a rămas totuși ridicată (8,73/10).

Brazilia și Chile sunt țările care se consideră cel mai mult ca fiind cele mai politicoase din lume, în general, dintre națiunile participante la sondaj. Și-au acordat un punctaj mediu de 9,46. Indienii au urmat (9,41), apoi suedezii (9,40) și francezii (9,40).