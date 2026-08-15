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Reacția lui Ciprian Ciucu după ce Bolojan a fost huiduit de Ziua Marinei: Cineva trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român

Reacția lui Ciprian Ciucu după ce Bolojan a fost huiduit de Ziua Marinei: Cineva trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat după ce premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit de o parte dintre oamenii prezenți la manifestările de Ziua Marinei, organizate la Constanța. Ciucu spune că Bolojan știa că ar putea fi huiduit, dar a ales să participe pentru a reprezenta statul român la un moment important.

Ciprian Ciucu, mesaj după huiduielile de la Constanța

Ciprian Ciucu a comentat, într-un mesaj publicat pe Facebook, reacțiile publicului la adresa lui Ilie Bolojan, după discursul susținut de premierul demis la Constanța.

„Citesc în presă faptul ca premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanța, unde a fost prezent de Ziua Marinei”, a scris primarul Capitalei.

În timpul discursului lui Bolojan, din mulțime s-au auzit mai multe reacții critice. „Nu ai treabă cu marina”, a strigat una dintre persoane, în timp ce alți participanți au scandat „Aplaudați marinarii, nu pe tine!” și „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

„Știa că va fi huiduit”

Ciprian Ciucu susține că premierul era conștient că ar putea fi huiduit după criticile primite în ultima perioadă.

„Să vă spun ceva: știa că va fi huiduit după toată campania oribilă dusă în acest an împortiva sa, atacat zilnic ca persoană. Și știe și regia nelipsita de la astfel de evenimente a adversarilor democrației”, a transmis Ciucu.

Primarul Capitalei consideră însă că Bolojan a ales să meargă la Constanța tocmai pentru că, în calitate de premier, trebuia să fie prezent la un eveniment oficial.

„Cineva trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român”

Ciucu spune că prezența premierului la Ziua Marinei a fost justificată prin rolul pe care îl are în reprezentarea statului român.

„Și cu toate acestea, conștient de ceea se va întâmpla, s-a dus la Constanța. Dar ştiți de ce?”, a continuat edilul.

„Pentru că cineva trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român. Este un moment important, simbolic”, a explicat Ciprian Ciucu.

În opinia sa, Bolojan nu avea motive să evite evenimentul, în ciuda reacțiilor ostile pe care le anticipa.

„Şi pentru că ştie nu are de ce să-i fie rușine și poate privi fiecare român în ochi. Pentru că și-a asumat o misiune de sacrificiu”, a mai scris primarul Capitalei.

Mesajul lui Ciucu pentru marinarii români

Ciprian Ciucu și-a încheiat mesajul cu o urare adresată marinarilor și Forțelor Navale Române.

„La mulți ani marinari, la mulți ani marinei noastre!
Țara deasupra sinelui!”, a transmis primarul Capitalei.

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