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TikTok și sfaturile financiare: Cât de mult ar trebui să aibă încredere tinerii în influenceri?

TikTok și sfaturile financiare: Cât de mult ar trebui să aibă încredere tinerii în influenceri?
Sursă foto: Shutterstock
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Tinerii apelează din ce în ce mai mult la rețelele sociale pentru informații și sfaturi financiare. Ce spun experții și care sunt semnele de avertizare la care trebuie să fim atenți?

O nouă analiză a 150 de videoclipuri populare de pe TikTok pe teme financiare, realizată de site-ul de comparare a brokerilor BrokerListings.com, sugerează că utilizatorii ar trebui să fie precauți, relatează Euronews.

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Videoclipurile analizate au acumulat fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordează subiecte care variază de la acțiuni și criptomonede până la datorii și finanțe personale.

Platforma a constatat că peste 70% dintre creatorii videoclipurilor nu prezentau un parcurs profesional clar și relevant în domeniul serviciilor financiare sau calificări adecvate, suficiente pentru a oferi publicului sfaturi de încredere.

În plus, peste 60% dintre videoclipuri nu explicau în mod adecvat potențialele riscuri sau dezavantajele produselor financiare ori ale situațiilor pe care le discutau.

Ulf Linke, expert în protecția consumatorilor în cadrul autorității germane de reglementare financiară BaFin, a declarat pentru The Cube, echipa Euronews de verificare a informațiilor, că autoritatea observă o „tendință clară” către sfaturi privind investițiile pe rețelele sociale, în special în rândul tinerilor.

Un sondaj BaFin din 2024 a constatat că mai mult de jumătate dintre investitorii din generațiile Millennials și Gen Z considerau rețelele sociale o sursă de încredere pentru informații financiare, în timp ce 60% le vedeau ca pe o alternativă bună la consultanța financiară profesională.

În aprilie, Parlamentul European a susținut solicitările privind introducerea unor standarde minime pentru așa-numiții „finfluenceri” — influenceri care oferă sfaturi financiare pe rețelele sociale — invocând în mod special riscuri precum publicitatea ascunsă, afirmațiile înșelătoare, escrocheriile și conținutul financiar generat de inteligența artificială.

Potrivit eurodeputaților, rețelele sociale au devenit o sursă „principală” de informații financiare pentru mulți tineri.

De ce pot fi riscante sfaturile financiare de pe TikTok?

Formatul videoclipurilor de pe rețelele sociale este unul dintre principalele motive pentru care acestea reprezintă o sursă nesigură de informații financiare sau despre gestionarea bugetului, spun cercetătorii. Durata lor scurtă poate însemna că multe informații importante sunt omise.

Potrivit lui James Barra, șeful departamentului de conținut și cercetare al BrokerListings, natura videoclipurilor scurte de pe platforme precum TikTok și Instagram nu se pretează neapărat tipului de explicații mai lungi și echilibrate pe care le pot necesita produsele financiare.

Un videoclip scurt care promovează o sursă suplimentară de venit sau o schemă de îmbogățire rapidă poate fi mai captivant, a spus el, decât o explicație mai lungă care analizează atât potențialele beneficii, cât și riscurile.

De asemenea, sfaturile pot ajunge la persoane cu niveluri foarte diferite de cunoștințe și experiență financiară.

În ciuda îngrijorărilor, nu tot conținutul financiar de pe rețelele sociale este lipsit de credibilitate. BrokerListings spune că cercetătorii săi au identificat, de asemenea, creatori care distribuie informații utile despre subiecte precum gestionarea bugetului, administrarea datoriilor, constituirea unor economii pentru situații de urgență și investițiile pe termen lung.

Acesta poate oferi, de asemenea, o modalitate alternativă pentru tineri de a învăța despre finanțele personale.

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