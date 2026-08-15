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Într-o postare pe rețelele sociale, publicată după apariția informațiilor despre presupusa întâlnire, judecătorul spune că președinta Curții Constituționale trebuie să explice public situația.

Judecătorul Bogdan Mateescu critică întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan și susține că președinta CCR trebuie să ofere explicații publice și, dacă întrevederea a avut loc, să ia în calcul demisia.

„Pentru a apara ideea de justitie constitutionala ai carei destinatari suntem cu totii si pentru a sublinia ca statul asta de drept nu inseamna discutii obscure prin birourile demnitarilor participanti in aparente conflicte constitutionale”, a scris Bogdan Mateescu pe Facebook .

Judecătorul spune că o asemenea situație poate afecta imaginea și credibilitatea instituției.

„Pentru a pastra, astfel, cu totul si aparenta unui echilibru nespecific doar regimurilor totalitare, inclusiv dictaturilor cosmetizate in aparenta unor democratii”.

În acest context, judecătorul spune că Simina Tănăsescu trebuie să explice public situația.

„Cred si eu ca doamna prof. univ. dr. Simina Tanasescu este datoare inainte de toate cu explicatii intregii societati”.

Mateescu amintește că șefa CCR a demisionat după un episod similar

Judecătorul face trimitere la un episod anterior, când Simina Tănăsescu a demisionat din funcția de consilier prezidențial după o discuție cu un judecător al Curții Constituționale.

„Altadata, tot in urma unei discutii inadecvate cu un judecator constitutional, domnia sa a inteles importanta functiei detinute si a dat un exemplu de demnitate, demisionand.”

El insistă că demnitatea nu ține de funcția ocupată și că informațiile apărute despre presupusa întâlnire trebuie clarificate.