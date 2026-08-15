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Judecătorul Bogdan Mateescu cere demisia președintelui CCR după întâlnirea cu Bolojan

Judecătorul Bogdan Mateescu cere demisia președintelui CCR după întâlnirea cu Bolojan
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Judecătorul Bogdan Mateescu critică întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan și susține că președinta CCR trebuie să ofere explicații publice și, dacă întrevederea a avut loc, să ia în calcul demisia.

Într-o postare pe rețelele sociale, publicată după apariția informațiilor despre presupusa întâlnire, judecătorul spune că președinta Curții Constituționale trebuie să explice public situația.

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„Pentru a apara ideea de justitie constitutionala ai carei destinatari suntem cu totii si pentru a sublinia ca statul asta de drept nu inseamna discutii obscure prin birourile demnitarilor participanti in aparente conflicte constitutionale”, a scris Bogdan Mateescu pe Facebook.

Judecătorul spune că o asemenea situație poate afecta imaginea și credibilitatea instituției.

„Pentru a pastra, astfel, cu totul si aparenta unui echilibru nespecific doar regimurilor totalitare, inclusiv dictaturilor cosmetizate in aparenta unor democratii”.

„Doamna prof. univ. dr. Simina Tănăsescu este datoare cu explicații”

În acest context, judecătorul spune că Simina Tănăsescu trebuie să explice public situația.

„Cred si eu ca doamna prof. univ. dr. Simina Tanasescu este datoare inainte de toate cu explicatii intregii societati”.

Mateescu amintește că șefa CCR a demisionat după un episod similar

Judecătorul face trimitere la un episod anterior, când Simina Tănăsescu a demisionat din funcția de consilier prezidențial după o discuție cu un judecător al Curții Constituționale.

„Altadata, tot in urma unei discutii inadecvate cu un judecator constitutional, domnia sa a inteles importanta functiei detinute si a dat un exemplu de demnitate, demisionand.”

El insistă că demnitatea nu ține de funcția ocupată și că informațiile apărute despre presupusa întâlnire trebuie clarificate.

„Demnitatea este o trasatura de caracter, iar nu atasata vreunei (alte) functii. De aceea orice speculatie verosimila daunatoare trebuie in mod necesar explicata public de la acest nivel”.

„In joc este credibilitatea” Curții Constituționale

Bogdan Mateescu subliniază că miza depășește situația personală a președintei CCR și privește încrederea publică în instituția care trebuie să garanteze respectarea Constituției. Judecătorul cere de asemenea, clarificarea existenței întâlnirii și atrage atenția asupra momentului în care aceasta ar fi avut loc, înaintea unor decizii importante ale CCR.

„Dar dincolo de demnitate, in joc este credibilitatea gardianului respectarii legii fundamentale in tara noastra, sa nu ne ascundem dupa deget. Este, asadar, important ca toti sa stim daca e reala intalnirea avuta, pentru ca in caz afirmativ, timingul (fata de momentul adoptarii unor decizii cu impact) nu ajuta deloc”.

Simina Tănăsescu s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, ar fi avut vineri, 14 august, o întâlnire cu premierul demis și liderul PNL, Ilie Bolojan, potrivit informațiilor obținute de STIRIPESURSE.RO.

Întrevederea nu a fost anunțată public și s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu doar trei zile înainte ca judecătorii CCR să se reunească pentru a analiza mai multe acte normative cu implicații politice și financiare importante, printre care și noua Lege a integrității.

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