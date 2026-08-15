Miruță anunță construirea a patru nave militare la Mangalia. Ce se întâmplă cu contractele Rheinmetall

România va construi patru nave militare la Șantierul Naval Mangalia – 2 Mai, iar realizarea acestora reprezintă o condiție pentru recepția unor alte produse militare contractate de Armata Română, a declarat sâmbătă ministrul interimar al Apărării, Radu Dinel Miruță. Oficialul susține că proiectul este necesar pentru consolidarea securității României la Marea Neagră și pentru respectarea angajamentelor asumate față de aliați.

Patru nave militare vor fi construite la Mangalia

Ministrul interimar al Apărării a declarat că proiectul Ministerului Apărării prevede construirea a patru nave noi care urmează să intre în dotarea Armatei Române și să fie realizate la Șantierul Naval Mangalia – 2 Mai.

„România și Armata Română nu o să lase Marea Neagră să fie o vulnerabilitate nici pentru România, nici pentru Uniunea Europeană, nici pentru NATO”, a declarat Radu Miruță, la Antena 3 CNN.

Potrivit ministrului, navele vor beneficia de tehnologie nouă, iar producția lor la Mangalia este legată de o serie de contracte militare aflate deja în derulare.

Situația șantierului de la Mangalia, complicată

Radu Miruță a vorbit și despre situația dificilă a Șantierului Naval Mangalia – 2 Mai. Ministrul susține că statul român a contribuit în trecut la degradarea situației financiare a șantierului.

Datoria acestuia este disputată la aproximativ 196 de milioane de euro, în timp ce valoarea de lichidare este estimată la 87 de milioane de euro.

În aceste condiții, ministrul spune că realizarea navelor militare trebuie să rămână o obligație pentru operatorul care va ajunge să construiască la Mangalia.

„Obligația celui care trebuie să construiască acolo trebuie să se realizeze”, a spus Radu Miruță.

În ceea ce privește vânzarea activelor șantierului, ministrul a explicat că procedura urmărește inclusiv obținerea unui rezultat financiar cât mai bun. Investitorii ar putea, în acest context, să aștepte desfășurarea licitației și eventualul moment în care prețul va scădea.

Guvernul a modificat însă cadrul legal pentru a permite accelerarea procedurii.

Contractele cu Rheinmetall, legate de construirea navelor

Ministrul Apărării a precizat că realizarea celor patru nave la Mangalia este direct legată de alte contracte pentru Armata Română.

„Cei de la Rheinmetall nu vor putea să îndeplinească doar restul contractelor pentru Armata Română, mașina de luptă a infanteriei și altele, pentru că am condiționat recepția acelor produse (…) de construirea acestor nave”, a declarat Miruță.

Ministrul a revenit asupra acestei condiții și a precizat că produsele militare contractate de la compania germană nu vor putea fi recepționate fără realizarea navelor prevăzute în proiectul de la Mangalia.

„Nu se vor putea recepționa celelalte bucăți de contract de la Rheinmetall fără recepția navelor făcută la Șantierul Naval de la Mangalia – 2 Mai”, a afirmat ministrul.