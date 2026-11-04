Dan Dungaciu explică înfrângerea republicanilor în alegerile din America. Care sunt cei 3 factori care i-au ajutat pe democrați să câștige Senatul SUA

Dan Dungaciu detaliază cei 3 factori care au dus la înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA. Acesta crede că nivelul de trai, războiul din Iran și corupția au dus la câștigarea Senatului de către democrați. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Sunt mai mulți care l-au părăsit pe Donald Trump pentru că a încălcat ceea ce spunea că nu va face”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu consideră că unul dintre cei mai importanți factori pentru care au câștigat democrații a fost războiul din Iran. Acesta spune că războiul din Orientul Mijlociu i-a făcut pe unii dintre susținătorii lui Trump să se îndepărteze de acesta. Mai mult decât atât, sociologul îl critică pe președintele SUA că și-a încălcat promisiunea și s-a implicat într-un război care nu era al Americii.

„Factorul care, direct sau indirect, a contribuit la înfrângerea lui Trump a fost războiul din Iran. Noi am discutat în emisiune, de fapt, războiul din Iran nu s-a terminat cum ar fi presupus Trump că se va termina. Războiul din Iran, în sine, a alienat o bază a lui Trump, o bază electorală sau o bază ideologică. Sunt mai mulți care chiar l-au părăsit pe Donald Trump pentru că a încălcat ceea ce spunea că nu va face, adică nu va începe niciun război, nu va duce America într-un război în afara teritoriilor ei sau în afara intereselor imediate ale Statelor Unite.”, explică profesorul.

Americanii sunt mai interesați de Iran decât de Ucraina sau Rusia

Dungaciu susține că războiul din Iran a venit cu costuri indirecte pentru americani. Acesta afirmă că americanii sunt mult mai interesați de Iran decât sunt de Rusia sau Ucraina.

„Costurile indirecte sunt foarte mari, pentru că, până la urmă, chestiunea energetică se leagă de războiul din Iran, într-o mare măsură. Chiar dacă Donald Trump a încercat să pună vina și pe ce se întâmplă în Ucraina, nu i-a servit foarte mult. Emoțional vorbind, nivelul de atenție al populației americane pentru Iran este mult mai mare decât pentru Ucraina sau Rusia, în acest moment. Deci toate lucrurile acestea evident că au contat și asta n-a putut Trump să o rezolve.”, precizează geopoliticianul.

Care sunt cei 3 factori care au dus la înfrângerea republicanilor?

Sociologul spune că economia americană chiar a crescut, deși populația nu simte asta. Acesta crede că sunt 3 factori care au stat la baza înfrângerii republicanilor: nivelul de trai, războiul din Iran și corupția din SUA.

„În mod paradoxal, economia americană crește. Când spune Trump că economia americană crește, el are dreptate. Problema este cum se distribuie această creștere. Oamenii au perceput această creștere ca pe o idee: bogații devin mai bogați și săracii devin mai săraci, chiar dacă nu e adevărat. Cei trei factori care au contat în mintea populației atunci când au pus buletinul de vot au fost nivelul de trai, care înseamnă și energie, evident, războiul din Iran și chestiunea de corupție.”, afirmă Dungaciu.

Republicanii învinși de democrați chiar la Donald Trump acasă

Înfrângerile pe care le suferă Donald Trump la alegerile de la mijlocul mandatului au ajuns până lângă reședința oficială a președintelui de la Mar-a-Lago. Chiar dacă statul Florida a rămas sub control republican, districtul în care se află domeniul lui Trump a fost câștigat de democrați. La Camera Reprezentanților, Districtul 23, cel din care face parte Mar-a-Lago, a fost câștigat de democrata Lois Frankel cu 65,6% dintre voturi. Iar în comitatul Palm Beach, votul pentru Senat a fost câștigat de democratul Angie Nixon cu peste 54% dintre voturi. Mar-a-Lago este din 2019 reședința oficială a lui Trump. Domeniul a fost numit în mandatele lui „Casa Albă de iarnă”.