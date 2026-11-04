Ce se întâmplă cu prezența militară americană în România. Anunțul ministrului de Externe după întâlnirea cu Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculaescu, a dezvăluit ce a discutat azi cu subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby. Oficialul a transmis că discuțiile s-au axat pe securitatea la Marea Neagră, revizuirea posturii militare americane în Europa și interesul României pentru menținerea unei prezențe americane pe teritoriul țării noastre.

Concluziile ministrului de Externe, după discuția cu Elbridge Colby

În urma întâlnirii, Neculăescu a declarat că oficialul american a apreciat modul în care România a gestionat incidentele de securitate din regiunea Mării Negre. Un alt subiect abordat a vizat revizuirea posturii americane în Europa, în contextul discuțiilor privind responsabilitatea mai mare a statelor europene pentru propria apărare.

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”Aș începe cu securitatea la Marea Neagră. L-am informat pe domnul Colby despre îngrijorările noastre, pe care partenerii americani le cunosc, însă am insistat asupra importanței ca NATO să continue să mențină atenția și să aloce capabilități în sprijinul securității României.

Vreau să spun în acest moment că oficialul american a apreciat modul eficient și neescaladator în care România a răspuns până acum la aceste incidente.

De asemenea, am discutat, în al doilea punct, și despre revizuirea posturii americane în Europa. La summitul NATO de la Haga din 2025, am convenit că aliații europeni trebuie să cheltuiască mai mult pentru propria securitate.

Ca urmare a acestor decizii, SUA au anunțat anul acesta că analizează în ce măsură postura sa din Europa se va modifica. În acest sens, a început un dialog eficient cu aliații, iar aici trebuie să spun că România a fost printre primele state care au intrat în dialog cu SUA încă din această vară”, a transmis ministrul de Externe, pentru Antena 3 CNN.

România vrea să păstreze prezența americană pe teritoriul său

Dan Neculaescu a afirmat că România și-a exprimat interesul pentru menținerea unei prezențe americane pe teritoriul său, însă discuțiile dintre cele două părți nu au ajuns încă la o concluzie finală. Întrebat dacă întâlnirea a reprezentat o discuție între doi parteneri strategici, ministrul a transmis că dialogul continuă și că nu a fost luată o decizie definitivă.

”Procesul continuă, asta e cert. Nu există o decizie finală, însă vă asigur că acest dialog, cum ați văzut la mai multe niveluri, este foarte serios, foarte aplicat și am avut sentimentul clar, și după delegație, și după dialog, că vorbim cu un partener strategic care ne înțelege, ne ascultă și sperăm noi că va lua deciziile potrivite în consecință”, a declarat acesta.