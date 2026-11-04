Trump, la prima apariție publică după înfrângerea republicanilor în alegeri. „Războiul din Iran se termină când vreau eu”

„Războiul se va încheia când o să vreau eu”, a spus Donald Trump, întrebat când va înceta ostilitățile cu Iranul. În prima sa înfățișare publică de la pierderea alegerilor, președintele a spus că republicanii ar fi câștigat alegerile dacă se afla numele său pe buletinul de vot.

„Dacă aș fi fost eu pe buletinul de vot, am fi câștigat. Ați văzut mulțimile, mii și mii de oameni la fiecare miting. Dar acea afecțiune pur și simplu nu a putut fi transferată către candidați”.



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Președintele a recunoscut că eșecul de a răsturna regimul din Iran ar fi unul dintre motivele pentru care Partidul Republican a pierdut alegerile.

„Ei bine, cred că este în mare parte adevărat, pentru că a dus la o ușoară creștere a prețului benzinei pe termen scurt. Și probabil că așa este. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face același lucru, pentru că pe termen lung, asta este singura soluție. Nu poți permite Iranului să dețină arma nucleară”.

Trump a vorbit și despre construirea sălii de bal de la Casa Albă.

„Va fi cea mai frumoasă sală de bal din lume. Are apărare anti-drone, anti-rachete. Pereții sunt antiglonț. Ferestrele sunt antiglonț, nicio dronă nu poate lovi, niciun glonț nu poate trece.”.

Trump spune că liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, ar putea fi invitați în viitor la un dineu găzduit în sala de bal.

Cât despre alegerile prezidențiale din 2028, Trump a răspuns reporterilor:

„Poate nimeni nu va mai candida. Nu știu cine va candida. Dar vă spun că sunt mai preocupat de război.”.

Întrebat când va pune capăt războiului cu Iran, Trump a răspuns:

„Când o să vreau eu”.

Când un alt reporter i-a reamintit că războiul se va încheia imediat după alegeri, Trump a spus:

„Nu am spus eu asta”.

Trump a precizat că nu are de gând să-l demită pe Pete Hegseth din funcția de secretar al Războiului.

„Nu, cred că face o treabă destul de bună.”

Sursa Foto: Hepta