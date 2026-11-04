Prima pagină » Alegeri în SUA » Trump, la prima apariție publică după înfrângerea republicanilor în alegeri. „Războiul din Iran se termină când vreau eu”

Trump, la prima apariție publică după înfrângerea republicanilor în alegeri. „Războiul din Iran se termină când vreau eu”

Un sondaj recent la nivelul UE a constatat că 58% dintre respondenți susțin democrații, comparativ cu doar 18% pentru republicanii lui Donald Trump / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Războiul se va încheia când o să vreau eu”, a spus Donald Trump, întrebat când va înceta ostilitățile cu Iranul. În prima sa înfățișare publică de la pierderea alegerilor, președintele a spus că republicanii ar fi câștigat alegerile dacă se afla numele său pe buletinul de vot.

„Dacă aș fi fost eu pe buletinul de vot, am fi câștigat. Ați văzut mulțimile, mii și mii de oameni la fiecare miting. Dar acea afecțiune pur și simplu nu a putut fi transferată către candidați”.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

Președintele a recunoscut că eșecul de a răsturna regimul din Iran ar fi unul dintre motivele pentru care Partidul Republican a pierdut alegerile.

„Ei bine, cred că este în mare parte adevărat, pentru că a dus la o ușoară creștere a prețului benzinei pe termen scurt. Și probabil că așa este. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face același lucru, pentru că pe termen lung, asta este singura soluție. Nu poți permite Iranului să dețină arma nucleară”.

Trump a vorbit și despre construirea sălii de bal de la Casa Albă.

„Va fi cea mai frumoasă sală de bal din lume. Are apărare anti-drone, anti-rachete. Pereții sunt antiglonț. Ferestrele sunt antiglonț, nicio dronă nu  poate lovi, niciun glonț nu poate trece.”.

Trump spune că liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, ar putea fi invitați în viitor la un dineu găzduit în sala de bal.

Cât despre alegerile prezidențiale din 2028, Trump a răspuns reporterilor:

„Poate nimeni nu va mai candida. Nu știu cine va candida. Dar vă spun că sunt mai preocupat de război.”.

Întrebat când va pune capăt războiului cu Iran, Trump a răspuns:

„Când o să vreau eu”.

Când un alt reporter i-a reamintit că războiul se va încheia imediat după alegeri, Trump a spus:

„Nu am spus eu asta”.

Trump a precizat că nu are de gând să-l demită pe Pete Hegseth din funcția de secretar al Războiului.

„Nu, cred că face o treabă destul de bună.”

Sursa Foto: Hepta

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI ÎN SUAPrimul discurs al lui Hakeem Jeffries, democratul care ar putea deveni primul președinte de culoare al Camerei Reprezentanților: „Vom încheia războiul nesăbuit cu Iranul și vom opri tarifele lui Trump care au dus la creșterea costurilor pentru americani”
23:01
Primul discurs al lui Hakeem Jeffries, democratul care ar putea deveni primul președinte de culoare al Camerei Reprezentanților: „Vom încheia războiul nesăbuit cu Iranul și vom opri tarifele lui Trump care au dus la creșterea costurilor pentru americani”
ALEGERI ÎN SUASchimb de replici dintre Donald Trump și Abdul El-Sayed, primul senator musulman din istoria SUA: „Va trebui să treacă printr-un detector de metale pentru a i se permite accesul în Senat” / „Pentru tine, voi fi senatorul Mohamed, frate”
22:43
Schimb de replici dintre Donald Trump și Abdul El-Sayed, primul senator musulman din istoria SUA: „Va trebui să treacă printr-un detector de metale pentru a i se permite accesul în Senat” / „Pentru tine, voi fi senatorul Mohamed, frate”
FLASH NEWSRepublicanii învinși de democrați chiar la Donald Trump acasă. Au câștigat comitatul și districtul în care se află domeniul Mar-a-Lago
21:23
Republicanii învinși de democrați chiar la Donald Trump acasă. Au câștigat comitatul și districtul în care se află domeniul Mar-a-Lago
ULTIMA ORĂTrump ar lua în considerare să îl demită secretarul Apărării SUA Pete Hegseth
19:56
Trump ar lua în considerare să îl demită secretarul Apărării SUA Pete Hegseth
REACȚIEJD Vance ia distanță de Trump după înfrângerea suferită de republicani. Dă vina pe războiul din Iran și avertizează că urmează lupte interne în partid
19:01
JD Vance ia distanță de Trump după înfrângerea suferită de republicani. Dă vina pe războiul din Iran și avertizează că urmează lupte interne în partid
FINANCIARScădere masivă pentru criptomoneda prezidențială $TRUMP după ce republicanii au pierdut alegerile și controlul asupra Congresului
18:34
Scădere masivă pentru criptomoneda prezidențială $TRUMP după ce republicanii au pierdut alegerile și controlul asupra Congresului
Mediafax
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Digi24
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Cancan.ro
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Adevarul
Grindeanu a intrat deja în conflict cu un ministru tehnocrat. Suspiciuni de „bolojenism” SURSE
Mediafax
Pleacă sau rămân militarii americani în România? Ce a aflat ministrul de Externe de la omul lui Trump de la Pentagon
Click
Oana Lis, revoltată după ce a primit factura la curent. Cât are de plată. „Ce nervi am”
Digi24
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Ce se întâmplă doctore
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Mumiile incașe dezvăluie drogurile utilizate în timpul sacrificiilor umane
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
MARIUS TUCĂ SHOWIon Cristoiu susține că Zelenski a fost principalul agent electoral al democraților: „A dat vreo șase-șapte interviuri în presa americană”
23:01
Ion Cristoiu susține că Zelenski a fost principalul agent electoral al democraților: „A dat vreo șase-șapte interviuri în presa americană”
REACȚIEAdrian Năstase analizează impactul alegerilor din SUA asupra relației României cu Administrația Trump. Fostul premier consideră victoria democraților o „sancțiune” la adresa liderului de la Casa Albă
23:01
Adrian Năstase analizează impactul alegerilor din SUA asupra relației României cu Administrația Trump. Fostul premier consideră victoria democraților o „sancțiune” la adresa liderului de la Casa Albă
FLASH NEWSZece ofițeri de poliție au fost reținuți în Serbia pentru torturarea protestatarilor după tragedia de la Novi Sad
22:59
Zece ofițeri de poliție au fost reținuți în Serbia pentru torturarea protestatarilor după tragedia de la Novi Sad
DECIZIEPremierul Luca Niculescu a numit nouă secretari de stat în mai multe ministere. Cinci dintre aceștia revin în Guvern după demisiile din aprilie
22:48
Premierul Luca Niculescu a numit nouă secretari de stat în mai multe ministere. Cinci dintre aceștia revin în Guvern după demisiile din aprilie
FLASH NEWSCancelarul german Friedrich Merz susține că Trump nu își va schimba modul de guvernare după înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA
22:34
Cancelarul german Friedrich Merz susține că Trump nu își va schimba modul de guvernare după înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA
MARIUS TUCĂ SHOWDan Dungaciu explică înfrângerea republicanilor în alegerile din America. Care sunt cei 3 factori care i-au ajutat pe democrați să câștige Senatul SUA
22:26
Dan Dungaciu explică înfrângerea republicanilor în alegerile din America. Care sunt cei 3 factori care i-au ajutat pe democrați să câștige Senatul SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe