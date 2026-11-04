Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, avertizează că Trump nu poate fi oprit de Congres și nu exclude o nouă tentativă de a obține un mandat

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, a vorbit despre posibilitatea ca Donald Trump să încerce să obțină un nou mandat prezidențial, deși legislația americană nu îi mai permite acest lucru. Silviu Predoiu a spus că nu exclude o astfel de tentativă prin forță sau alte mijloace. Acesta e de părere că pierderea alegerilor intermediare nu va schimba puterea președintelui american. Fostul șef SIE a susținut că sistemul american îi poate crea obstacole lui Trump, dar nu îl poate opri în deciziile de politică externă. Urmărește emisiunea live aici.

Democrații au câștigat ieri, 3 noiembrie, ambele camere ale Congresului SUA, cu 218 de mandate în Camera Reprezentanților și 54 de locuri în Senat, față de 44 ale republicanilor.

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Silviu Predoiu, fost șef SIE, susține că Trump testează piața și îl vede în stare să-și dorească încă un mandat

Silviu Predoiu a explicat că, deși Donald Trump nu mai poate candida pentru un alt mandat potrivit legislației americane, nu exclude ca președintele să încerce să obțină unul prin alte mijloace. Fostul șef al SIE a făcut referire la prezența armatei pe străzi și la războiul declanșat, pe care le-a menționat ca elemente ce ar putea indica o astfel de intenție. Silviu Predoiu a mai adăugat că îl vede pe Trump dispus să testeze reacțiile și limitele sistemului american.

„Trump va pleca oricum, pentru că se află la ultimul mandat. Nu exclud însă o tentativă a lui Trump de a obține încă un mandat, prin forță sau printr-o altă combinație. Îl văd pe Trump testând piața. Am spus acest lucru încă de la început. Inclusiv prin prezența armatei pe străzi și prin războiul declanșat, îl văd în stare să încerce acest lucru. Dar, până una-alta, conform legislației americane, Trump nu mai poate obține un alt mandat”, a relatat Silviu Predoiu.

Silviu Predoiu: Trump s-a constituit într-o amenințare de la început prin modul în care și-a promovat punctele de vedere

Fostul șef SIE a susținut că Donald Trump a reprezentat încă de la început o amenințare pentru echilibrul și ordinea internațională, prin pozițiile și declarațiile sale. Acesta a criticat reacțiile celor care aplaudă acum înfrângerea liderului american.

„Trump s-a constituit, încă de la început, într-o amenințare la adresa echilibrului internațional și a ordinii internaționale bazate pe respectarea principiilor și valorilor, prin modul în care și-a promovat punctele de vedere. Degeaba ne trezim acum și aplaudăm faptul că a pierdut”, a spus fostul șef SIE la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Silviu Predoiu susține că noul Congres nu îl va poate opri pe Trump din a-și continua măsurile

Silviu Predoiu, general cu patru stele în rezervă, a declarat că rezultatul alegerilor nu va schimba modul în care Donald Trump își va exercita puterea. Acesta a explicat că sistemul politic american îi poate pune anumite piedici președintelui, dar nu îl poate împiedica să își continue politica externă. În plus, fostul șef SIE a precizat că Donald Trump poate folosi dreptul de veto în disputele cu Congresul pentru a-și susține deciziile.

„Nu se va schimba mare lucru. Este opinia mea. Sistemul american poate genera anumite obstacole pentru Trump, dar nu îl poate opri sub nicio formă. Poate că vor exista dezbateri și discuții pe plan intern, dar, în plan extern, nu îl poate opri nimeni. Poate lua măsuri în continuare, iar pe plan intern poate apela oricând la dreptul de veto în confruntările cu Congresul”, a adăugat Silviu Predoiu.

Trump poate retrimite legile în Congres și le poate desființa printr-un procedeu numit „Veto-ul de buzunar”

Potrivit Articolului 1, Secțiunea 7 din Constituția SUA, președintele are puterea de a da veto la orice lege trecută de Congres. Numai semnătura prezidențială poate promulga și pune în aplicare o nouă lșege.

În caz de veto, legea este trimisă înapoi în camera unde a fost propusă. Congresul poate anula veto-ul numai printr-un vot susținut de două treimi din ambele camere, Camera Reprezentanților și Senatul. Asta înseamnă că 290 de membri ai Camerei Reprezentanților și 67 de membri din Senat trebuie să voteze împotriva veto-ului lui Trump.

Democrații au obținut majoritate de 54 de mandate în Senat până în prezent și 228 de mandate în Casa Reprezentanților. Pentru a respinge un veto prezidențial, trebuie să-i convingă pe membrii republicani (opoziția) să voteze. În caz contrar, va fi imposibil.

De asemenea, dacă președintele primește legea și nu face nimic timp de 10 zile lucrătoare, adică, nici nu o semnează, nici nu o trimite înapoi în Congres, legea este anulată. Procedura este cunoscută drept „Pocket Veto” – „veto-ul de buzunar”. În acest caz, membrii Congresului nu mai pot vota legea din nou, chiar dacă ar întruni o majoritate de două treimi. Proiectul de lege nu mai poate fi reexaminat de Congres și pur și simplu expiră („moare”).

Trump nu poate fi înlăturat din funcție doar de către majoritatea democrată

În plus, Trump nu poate fi înlăturat din funcție după configurația Congresului care va fi din ianuarie 2027. Senatul dominat de republicani l-a salvat pe Trump de la punerea sub acuzare de două ori În 2018, după ce democrații au obținut majoritatea în Camera Reprezentanților, șefia Camerei a trecut la democrata Nancy Pelosi.