Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, avertizează că Trump nu poate fi oprit de Congres și nu exclude o nouă tentativă de a obține un mandat

Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, avertizează că Trump nu poate fi oprit de Congres și nu exclude o nouă tentativă de a obține un mandat

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, a vorbit despre posibilitatea ca Donald Trump să încerce să obțină un nou mandat prezidențial, deși legislația americană nu îi mai permite acest lucru. Silviu Predoiu a spus că nu exclude o astfel de tentativă prin forță sau alte mijloace. Acesta e de părere că pierderea alegerilor intermediare nu va schimba puterea președintelui american. Fostul șef SIE a susținut că sistemul american îi poate crea obstacole lui Trump, dar nu îl poate opri în deciziile de politică externă. Urmărește emisiunea live aici.

Democrații au câștigat ieri, 3 noiembrie, ambele camere ale Congresului SUA, cu 218 de mandate în Camera Reprezentanților și 54 de locuri în Senat, față de 44 ale republicanilor.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

Silviu Predoiu, fost șef SIE, susține că Trump testează piața și îl vede în stare să-și dorească încă un mandat

Silviu Predoiu a explicat că, deși Donald Trump nu mai poate candida pentru un alt mandat potrivit legislației americane, nu exclude ca președintele să încerce să obțină unul prin alte mijloace. Fostul șef al SIE a făcut referire la prezența armatei pe străzi și la războiul declanșat, pe care le-a menționat ca elemente ce ar putea indica o astfel de intenție. Silviu Predoiu a mai adăugat că îl vede pe Trump dispus să testeze reacțiile și limitele sistemului american.

„Trump va pleca oricum, pentru că se află la ultimul mandat. Nu exclud însă o tentativă a lui Trump de a obține încă un mandat, prin forță sau printr-o altă combinație. Îl văd  pe Trump testând piața. Am spus acest lucru încă de la început. Inclusiv prin prezența armatei pe străzi și prin războiul declanșat, îl văd în stare să încerce acest lucru. Dar, până una-alta, conform legislației americane, Trump nu mai poate obține un alt mandat”, a relatat Silviu Predoiu.

Silviu Predoiu: Trump s-a constituit într-o amenințare  de la început prin modul în care și-a promovat punctele de vedere

Fostul șef SIE a susținut că Donald Trump a reprezentat încă de la început o amenințare pentru echilibrul și ordinea internațională, prin pozițiile și declarațiile sale. Acesta a criticat reacțiile celor care aplaudă acum înfrângerea liderului american.

„Trump s-a constituit, încă de la început, într-o amenințare la adresa echilibrului internațional și a ordinii internaționale bazate pe respectarea principiilor și valorilor, prin modul în care și-a promovat punctele de vedere. Degeaba ne trezim acum și aplaudăm faptul că a pierdut”, a spus fostul șef SIE la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Silviu Predoiu susține că noul Congres nu îl va poate opri pe Trump din a-și continua măsurile

Silviu Predoiu, general cu patru stele în rezervă,  a declarat că rezultatul alegerilor nu va schimba modul în care Donald Trump își va exercita puterea. Acesta a explicat că sistemul politic american îi poate pune anumite piedici președintelui, dar nu îl poate împiedica să își continue politica externă. În plus, fostul șef SIE a precizat că  Donald Trump poate folosi dreptul de veto în disputele cu Congresul pentru a-și susține deciziile.

„Nu se va schimba mare lucru. Este opinia mea. Sistemul american poate genera anumite obstacole pentru Trump, dar nu îl poate opri sub nicio formă. Poate că vor exista dezbateri și discuții pe plan intern, dar, în plan extern, nu îl poate opri nimeni. Poate lua măsuri în continuare, iar pe plan intern poate apela oricând la dreptul de veto în confruntările cu Congresul”, a adăugat Silviu Predoiu.

Trump poate retrimite legile în Congres și le poate desființa printr-un procedeu numit „Veto-ul de buzunar”

Potrivit Articolului 1, Secțiunea 7 din Constituția SUA, președintele are puterea de a da veto la orice lege trecută de Congres. Numai semnătura prezidențială poate promulga și pune în aplicare o nouă lșege.

În caz de veto, legea este trimisă înapoi în camera unde a fost propusă. Congresul poate anula veto-ul numai printr-un vot susținut de două treimi din ambele camere, Camera Reprezentanților și Senatul. Asta înseamnă că 290 de membri ai Camerei Reprezentanților și 67 de membri din Senat  trebuie să voteze împotriva veto-ului lui Trump.

Democrații au obținut majoritate de 54 de mandate în Senat până în prezent și 228 de mandate în Casa Reprezentanților. Pentru a respinge un veto prezidențial, trebuie să-i convingă pe membrii republicani (opoziția) să voteze. În caz contrar, va fi imposibil.

De asemenea, dacă președintele primește legea și nu face nimic timp de 10 zile lucrătoare, adică, nici nu o semnează, nici nu o trimite înapoi în Congres, legea este anulată.  Procedura este cunoscută drept „Pocket Veto” – „veto-ul de buzunar”. În acest caz, membrii Congresului nu mai pot vota legea din nou, chiar dacă ar întruni o majoritate de două treimi. Proiectul de lege nu mai poate fi reexaminat de Congres și pur și simplu expiră („moare”).

Trump nu poate fi înlăturat din funcție doar de către majoritatea democrată

În plus, Trump nu poate fi înlăturat din funcție după configurația Congresului care va fi din ianuarie 2027. Senatul dominat de republicani l-a salvat pe Trump de la punerea sub acuzare de două ori În 2018, după ce democrații au obținut majoritatea în Camera Reprezentanților, șefia Camerei a trecut la democrata Nancy Pelosi.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIVSilviu Predoiu avertizează că Trump nu îi va ierta pe cei care încearcă să-și schimbe tabăra: „Trump vine și spune o să-mi plătiți”
21:22
Silviu Predoiu avertizează că Trump nu îi va ierta pe cei care încearcă să-și schimbe tabăra: „Trump vine și spune o să-mi plătiți”
EXCLUSIV„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 04 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Silviu Predoiu analizează efectele votului SUA și ce nu înțeleg liderii de la noi
14:02
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 04 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Silviu Predoiu analizează efectele votului SUA și ce nu înțeleg liderii de la noi
EXCLUSIVDan Tanasă își justifică declarațiile care l-au dus în instanță: „Doar în sistemele totalitare nu ai voie să îți împărtășești opinia”
21:10
Dan Tanasă își justifică declarațiile care l-au dus în instanță: „Doar în sistemele totalitare nu ai voie să îți împărtășești opinia”
EXCLUSIV„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 03 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Dan Tanasă, mesaj dur despre migrație. Este România pregătită pentru noua strategie europeană de azil?
14:57, 03 Nov 2026
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 03 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Dan Tanasă, mesaj dur despre migrație. Este România pregătită pentru noua strategie europeană de azil?
EMISIUNIAdrian Năstase îl laudă pe Victor Ponta: „Are o inteligență politică remarcabilă. Lipsa de consecvență e însă un defect în politică”
08:00, 03 Nov 2026
Adrian Năstase îl laudă pe Victor Ponta: „Are o inteligență politică remarcabilă. Lipsa de consecvență e însă un defect în politică”
EMISIUNIAdrian Năstase spune că autoritățile îl transformă pe Călin Georgescu într-un erou. „Îl mențin în atenția publicului”
22:08, 02 Nov 2026
Adrian Năstase spune că autoritățile îl transformă pe Călin Georgescu într-un erou. „Îl mențin în atenția publicului”
Mediafax
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Digi24
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Cancan.ro
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Adevarul
Grindeanu a intrat deja în conflict cu un ministru tehnocrat. Suspiciuni de „bolojenism” SURSE
Mediafax
Șpagă la Apele Române pentru amenzi mai mici. Doi angajați, arestați preventiv
Click
Mihaela Runceanu, ultima convorbire cu părinții. Telefonul care s-a încheiat tragic
Digi24
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Ce se întâmplă doctore
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Mumiile incașe dezvăluie drogurile utilizate în timpul sacrificiilor umane
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
FLASH NEWSAdrian Câciu denunță „gaura lui Bolojan” de 12 miliarde de euro din PNRR. Fostul ministru al Finanțelor avertizează că deficitul bugetar ar putea crește cu aproape 1% din PIB
21:48
Adrian Câciu denunță „gaura lui Bolojan” de 12 miliarde de euro din PNRR. Fostul ministru al Finanțelor avertizează că deficitul bugetar ar putea crește cu aproape 1% din PIB
VIDEOFestival de glume pe rețelele de socializare după rezultatele alegerilor din SUA. Americanii au votat, românii au reacționat cu aluzii savuroase la magistrații CCR și „anularea” scrutinului
21:40
Festival de glume pe rețelele de socializare după rezultatele alegerilor din SUA. Americanii au votat, românii au reacționat cu aluzii savuroase la magistrații CCR și „anularea” scrutinului
FLASH NEWSRepublicanii învinși de democrați chiar la Donald Trump acasă. Au câștigat comitatul și districtul în care se află domeniul Mar-a-Lago
21:23
Republicanii învinși de democrați chiar la Donald Trump acasă. Au câștigat comitatul și districtul în care se află domeniul Mar-a-Lago
MODĂUn gigant chinez anunță o investiție de jumătate de 1 miliard de euro într-o țară est-europeană pentru a evita taxa UE pe coletele mici care îi prăbușește vânzările
20:59
Un gigant chinez anunță o investiție de jumătate de 1 miliard de euro într-o țară est-europeană pentru a evita taxa UE pe coletele mici care îi prăbușește vânzările
SCANDALOSCentura lui Bolojan, construită printre case, declarată ilegală de justiție după plângerile locuitorilor. Actul de mediu care a stat la baza ei a fost anulat
20:54
Centura lui Bolojan, construită printre case, declarată ilegală de justiție după plângerile locuitorilor. Actul de mediu care a stat la baza ei a fost anulat
ULTIMA ORĂFată de 13 ani, dispărută din Sectorul 2 al Capitalei. Poliția a emis RO-ALERT pentru găsirea ei
20:48
Fată de 13 ani, dispărută din Sectorul 2 al Capitalei. Poliția a emis RO-ALERT pentru găsirea ei

Cele mai noi

Trimite acest link pe