Republicanii învinși de democrați chiar la Donald Trump acasă. Au câștigat comitatul și districtul în care se află domeniul Mar-a-Lago

Înfrângerile pe care le suferă Donald Trump la alegerile de la mijlocul mandatului au ajuns până lângă reședința oficială a președintelui de la Mar-a-Lago. Chiar dacă statul Florida a rămas sub control republican, districtul în care se află domeniul lui Trump a fost câștigat de democrați la alegerile pentru Camera Reprezentanților, iar comitatul a fost și el câștigat în alegerile pentru Senat.

La Camera Reprezentanților, Districtul 23, cel din care face parte Mar-a-Lago, a fost câștigat de democrata Lois Frankel cu 65,6% dintre voturi, iar în comitatul Palm Beach, votul pentru Senat a fost câștigat de democratul Angie Nixon cu peste 54% dintre voturi. Mar-a-Lago este din 2019 reședința oficială a lui Trump, pe care a numit-o în mandatele lui „Casa Albă de iarnă“.

O noapte grea pentru republicani la alegerile „midterms” și un șoc venit din Texas

Rezultatele din comitatul Palm Beach vin într-o noapte în care democrații au câștigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului. În Senat, au întors șapte locuri în Iowa, Kansas, Ohio, Maine, Carolina de Nord, Carolina de Sud și Texas, în timp ce republicanii aveau înainte o majoritate de 53–47.

La Camera Reprezentanților, democrații au depășit pragul de 218 locuri, iar estimările vorbesc despre cel puțin 250. În Texas, democratul James Talarico l-a învins pe Ken Paxton, devenind primul democrat câștigător într-o cursă la nivel de stat în 32 de ani.

Președintele Camerei, republicanul Mike Johnson, a anunțat că nu va mai candida pentru șefia grupului republican. Vicepreședintele JD Vance a spus că motivul înfrângerii este războiul din Iran, iar Trump a recunoscut că războiul a contat, dar l-a numit justificat.