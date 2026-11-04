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Adrian Câciu denunță „gaura lui Bolojan” de 12 miliarde de euro din PNRR. Fostul ministru al Finanțelor avertizează că deficitul bugetar ar putea crește cu aproape 1% din PIB

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Deputatul PSD Adrian Câciu susține, într-un videoclip postat pe rețelele sociale, că România pierde 12 miliarde de euro din PNRR, pe care le numește „gaura lui Bolojan”. Fostul ministru de Finanțe avertizează că pierderea a 3,4 miliarde de euro va majora deficitul bugetar cu 0,9% din PIB.

Adrian Câciu susține că această pierdere de fonduri a fost cauzată de „niște incompetenți”. Potrivit deputatului, România ar fi renunțat anul trecut la aproximativ 7 miliarde de euro, iar anul acesta la încă aproximativ un miliard și ceva.

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„12 miliarde de euro. Gaura lăsată de niște incompetenți. Gaura lăsată de niște incompetenți, care într-un an și câteva luni de guvernare au făcut o gaură la PNRR de 12 miliarde de euro. Și acum aflăm că mai pierdem 3,4 miliarde pentru că am avut o echipă de incompetenți care s-au lăudat, s-au absorție de 90%, care? Din ce? Din ce a rămas, poate? 12 miliarde de euro”, a spus Câciu, pe Facebook.

Câciu susține că cele 3,4 miliarde pierdute astăzi pun presiune pe deficit

În finalul mesajului, Câciu a subliniat că cele 3,4 miliarde de euro, „despre care am aflat astăzi că se pierd”, pun presiune pe deficitul bugetar al României. Potrivit acestuia, deficitul ar urma să crească cu 0,9% din PIB.

„Problema cea mai mare este că acele 3,4 miliarde despre care am aflat astăzi că se pierd, pun presiune pe deficit, adică va crește deficitul cu 0,9% din PIB. O mare problemă. Gaura lui Bolojan”.

România ar putea primi mai puțin de jumătate din banii rămași din PNRR

România ar putea încasa până la sfârșitul anului doar 3 miliarde de euro din cele 6,4 miliarde rămase de primit prin PNRR. Diferența de 3,4 miliarde de euro riscă să fie suspendată, deoarece autoritățile nu au îndeplinit mai multe reforme asumate. În total, 38 de reforme și investiții prezintă probleme, iar Comisia Europeană urmează să ia o decizie pe 20 noiembrie, a transmis ministrul Fondurilor și Investițiilor Europene, Mihai Ghigiu.

Potrivit estimărilor lui Mihai Ghigiu, aproximativ 3 miliarde de euro ar urma să ajungă în țară până la sfârșitul acestui an, în timp ce alte 3,4 miliarde de euro ar putea fi suspendate.

„Vom încasa 3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că 3,4 miliarde de euro vor trece într-o zonă de suspendare, să îi zic așa”, a declarat Mihai Ghigiu.

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