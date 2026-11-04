Festival de glume pe rețelele de socializare după rezultatele alegerilor din SUA. Americanii au votat, românii au reacționat cu aluzii savuroase la magistrații CCR și „anularea” scrutinului

Victoria democraților la alegerile pentru Congresul american, desfășurate pe 3 noiembrie, a generat o serie de ironii pe rețelele de socializare, cu privire la Donald Trump, liderul republican de la Casa Albă. Peste noapte, internetul a fost invadat de meme-uri și clipuri, postate de utilizatori de pe întreg mapamondul, inclusiv din România, care îl prezintă pe președintele Statelor Unite, în ipostaze inedite.

Cetățenii americani au acordat un vot decizisiv în contextul politicilor impuse de Administrația Trump, astfel că democrații au câștigat chiar și în state, anterior dominate de republicani.

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Donald Trump și magistrații CCR, subiect de ironii după alegerile din SUA

Având în vedere că alegerile din SUA au un impact și asupra României, oamenii au urmărit îndeaproape evoluția scrutinului, iar rezultatul le-a stârnit creativitatea.

Multe dintre meme-urile postate fac aluzie la anularea alegerilor din noiembrie 2024 și sugerează că Trump ar putea lua „lecții” de la magistrații Curții Constituționale din România, în vederea obținerii unui rezultat favorabil.

Magistrații CCR la bordul Air Force One

Una dintre imaginile realizate cu I.A. îi arată pe magistrații CCR la bordul avionului prezidențial AIR Force One, o aluzie deloc voalată la decizia acestora de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

„Trump a trimis de urgență Air Force One la București să ridice o livrare specială”, a scris în dreptul imaginii postate pe Facebook, jurnalistul Lucian Davidescu.

Ce au postat susținătorii democrați pe rețelele de socializare după înfrângerea lui Trump

Internauții americani s-au întrecut în meme-uri pe rețelele de socializare, însă multe dintre imagini l-au ironizat dur pe președintele Donald Trump.

Într-un clip realizat cu Inteligența Artificială, Trump este purtat pe brațe de staff-ul de la Casa Albă și aruncat într-un tomberon.

O imagine cu emblematică clădire „Trump” din Las Vegas a devenit virală, după ce denumirea a fost modificată, astfel încât să scrie „Trump OUT” (n.r. – trad. „Afară cu Trump”).

O postarea realizată cu Inteligența Artificială suprinde nemulțumirile populației americane față de anumite decizii controversate luate de administrația Trump: impunerea tarifelor pentru produsele de import, declasificarea dosarelor Epstein, implicarea SUA în războiul din Orientul Mijlociu, sau relația cu Ucraina.

În imaginea respectivă, liderul de la Casa Albă este înfățișat alături de vicepreședintele J.D. Vance, dar și de Elon Musk, în timp ce toți trei fug spre Moscova, după învingerea suferită la alegerile pentru Congres.

Politica lui Trump față de imigranți a fost un aspect intens discutat și criticat de o parte a populației americane. Un clip postat pe X îi arată pe Trump și pe J.D. Vance în ipostaza unor imigranți, într-o țară asiatică, în timp ce pregătesc mâncare la un stand, în mijlocul unei străzi circulate.

O altă imagine care s-a viralizat după alegerile pentru Congres, este cea în care chipul lui Donald Trump a fost suprapus peste cel al personajului Pablo Escobar, traficantul de droguri columbian, din celebrul serial „Narcos”, difuzat de Netflix. Imaginea este menită să înfățișeze un Donald Trump care-și contemplează înfrângerea, asemenea scenei din serialul Narcos, în care personajul lui Escobar se află în fața unui impas major.

Reacția lui Donald Trump, după rezultatele la alegerile pentru Congresul american

Donald Trump a reacționat pe Truth Social în urma rezultatelor preliminare la alegerile pentru Congresul american într-o tentativă de a se distanța de eșecul Partidului Republican. Președintele american a precizat că, dacă ar fi fost prezent pe buletinele de vot, ar fi obținut „o victorie zdrobitoare”.

„Nu am fost pe buletinul de vot, iar dacă aș fi fost, am fi câștigat CU O MAJORITATE COVÂRȘITOARE! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme. Președintele DONALD J. TRUMP”.

Din punct de vedere istoric, alegerile intermediare din SUA au adus întotdeauna eșecuri partidului care deține controlul asupra Casei Albe, alegătorii folosind adesea aceste scrutinuri pentru a-și exprima nemulțumirea față de președinte și pentru a limita puterea administrației în Congres.

Sursa video: @Garima X