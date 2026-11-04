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Cancelarul german Friedrich Merz susține că Trump nu își va schimba modul de guvernare după înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA

Cancelarul german Friedrich Merz susține că Trump nu își va schimba modul de guvernare după înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA
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Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat miercuri sceptic că preşedintele american Donald Trump îşi va schimba modul de a guverna după alegerile de la mijlocul mandatului din SUA. Această perspectivă contrastează cu poziția mai optimistă a ministrului de Externe german, Johann Wadepul, care speră la progrese în soluționarea conflictelor din Orientul Mijlociu şi Ucraina.

Friedrich Merz anticipează că Trump va folosi ordinele executive ca să ocolească Congresul

„Ca să fiu sincer, în ultimii doi ani, Trump a guvernat în mare parte fără a ţine cont de Congres. De ce s-ar schimba asta acum?”, a declarat cancelarul german în cadrul unei conferinţe organizate la Berlin.

El a subliniat că președintele american a preferat să recurgă frecvent la ordine executive pentru a-și impune politicile.„Asta va continua să facă”, a adăugat Friedrich Merz, amintind totodată că liderul de la Casa Albă, potrivit Constituţiei SUA, deţine o poziţie mult mai puternică în stat decât un cancelar german.

Perspectiva optimistă a ministrului german de Externe privind Ucraina și Orientul Mijlociu

În contrast cu viziunea rezervată a cancelarului, ministrul german de Externe, Johann Wadepul, a prezentat anterior jurnaliştilor o perspectivă mai optimistă.

El consideră că, printr-o cooperare strânsă între SUA şi Europa, actualul context „ar putea reprezenta o nouă ocazie de a lansa o nouă iniţiativă” pentru soluționarea conflictelor majore.

„În ceea ce priveşte Ucraina, sunt destul de optimist că în Congres vor exista din nou mai multe discuţii între cele două partide despre ce pot face împreună pentru a sprijini” țara afectată de război, a declarat ministrul.

Wadepul a precizat, în timpul unei audieri în camera inferioară a parlamentului, că politicienii germani aveau în mod normal „schimburi foarte dese” cu guvernul și Congresul SUA, însă „acest lucru s-a întâmplat mai puţin în ultimii doi ani”.

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