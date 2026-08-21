Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 august, de la ora 19.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 august, de la ora 19.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 21 august, de la ora 19.00
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Victor Ponta, Toni Neacșu, Ion Cristoiu, Crin Antonescu.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu demantelează „succesul” MApN cu drona marină de lângă Neptun Deep: „A fost o campanie mediatică. Drona nu reprezenta niciun pericol”
22:23
Ion Cristoiu demantelează „succesul” MApN cu drona marină de lângă Neptun Deep: „A fost o campanie mediatică. Drona nu reprezenta niciun pericol”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu analizează întâlnirea Ilie Bolojan și președinta CCR: „Nu le mai pasă. Nici pe vremea otomanilor nu se întâmpla așa ceva”
21:51
Ion Cristoiu analizează întâlnirea Ilie Bolojan și președinta CCR: „Nu le mai pasă. Nici pe vremea otomanilor nu se întâmpla așa ceva”
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu explică cum ar putea motiva CCR decizia privind legea integrității: „A fost aplicată prost ani de zile, deci nu e retroactivitate”
22:17, 19 Aug 2026
Toni Neacșu explică cum ar putea motiva CCR decizia privind legea integrității: „A fost aplicată prost ani de zile, deci nu e retroactivitate”
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu afirmă că Fritz se victimizează, dar nu va avea efect pentru că „încetarea de drept a mandatului de primar intervine potrivit legii”
21:45, 19 Aug 2026
Toni Neacșu afirmă că Fritz se victimizează, dar nu va avea efect pentru că „încetarea de drept a mandatului de primar intervine potrivit legii”
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu dezvăluie ce s-ar fi aflat în spatele întâlnirii Bolojan-Tănăsescu: „Decizia CCR în dosarul legii integrității trebuia amânată”
21:07, 19 Aug 2026
Toni Neacșu dezvăluie ce s-ar fi aflat în spatele întâlnirii Bolojan-Tănăsescu: „Decizia CCR în dosarul legii integrității trebuia amânată”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 20 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:12, 19 Aug 2026
Marius Tucă Show începe joi, 20 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
Primăriile pompează milioane de euro în fotbal. Cluburile care au primit cei mai mulți bani publici
Digi24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Cancan.ro
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Adevarul
Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă
Mediafax
Meghan Markle se întoarce în Marea Britanie pentru un rol de actriță, spun surse apropiate cuplului
Click
Horoscop 21-27 august. Săptămână decisivă pentru 3 zodii: bani, schimbări și oportunități neașteptate
Digi24
La ce vârstă te poți pensiona, în funcție de data nașterii. Cum verifici luna și anul în care poți depune dosarul
Cancan.ro
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce dăm din mâini atunci când mergem?
VIDEO O platformă plină cu mașini a pierdut o roată pe Valea Oltului, dar a continuat să meargă încă 10 km. O autoutilitară s-a izbit de componenta remorcii
11:20
O platformă plină cu mașini a pierdut o roată pe Valea Oltului, dar a continuat să meargă încă 10 km. O autoutilitară s-a izbit de componenta remorcii
TRAGEDIE Accident aviatic în Alaska. Un avion charter Cessna cu opt persoane s-a prăbușit lângă o stație radar. Nu s-a găsit niciun supraviețuitor
11:03
Accident aviatic în Alaska. Un avion charter Cessna cu opt persoane s-a prăbușit lângă o stație radar. Nu s-a găsit niciun supraviețuitor
VIDEO Ion Cristoiu: Dedesubturile Diversiunii Drona din Marea Neagră
10:51
Ion Cristoiu: Dedesubturile Diversiunii Drona din Marea Neagră
Gândul de Vreme România, sub asediul caniculei. În ce zone temperaturile urcă până la 40 de grade. ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul
10:47
România, sub asediul caniculei. În ce zone temperaturile urcă până la 40 de grade. ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul
ENERGIE Singurul grup funcțional al termocentralei Turceni este oprit. Liderul sindical Eugen Iovan avertizează: ”Suntem la limita limitelor”
10:46
Singurul grup funcțional al termocentralei Turceni este oprit. Liderul sindical Eugen Iovan avertizează: ”Suntem la limita limitelor”
FLASH NEWS Le Monde: Dronele rusești, o amenințare tot mai mare pentru România și Moldova. Incidentele se înmulțesc alarmant la granița NATO
10:30
Le Monde: Dronele rusești, o amenințare tot mai mare pentru România și Moldova. Incidentele se înmulțesc alarmant la granița NATO

Cele mai noi

Trimite acest link pe