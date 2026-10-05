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Victor Ponta, dezvăluiri din culisele discuțiilor cu Nicușor Dan de la Cotroceni. „Probabil că va fi propus un independent, mai apropiat de președinte, dar mie mi se pare că noi chiar ne scufundăm”

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Prezent în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, fostul prim-ministru al României Victor Ponta a declarat că țara noastră se confruntă cu un declin accentuat din cauza instabilității și a lipsei de soluții la nivelul conducerii statului. Acesta a subliniat că negocierile politice nu oferă speranțe pentru rezolvarea problemelor economice urgente ale populației. Fostul premier a atras atenția asupra climatului de tensiune și a dificultăților majore din procesul de formare a unui nou Executiv. Nicușor Dan urmează să anunțe astăzi un nou premier după ce a avut consultări cu partidele parlamentare toată ziua. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici

Victor Ponta susține că negocierile pentru desemnarea noului premier nu aduc o rezolvare a crizei

Fostul premier consideră că discuțiile politice purtate la cel mai înalt nivel nu oferă o perspectivă clară de stabilizare și că societatea traversează o perioadă marcată de tensiuni fără precedent. În opinia sa, posibila numire a unui premier independent nu garantează redresarea situației actuale.

„Nu s-a întâmplat nimic la Cotroceni și nici nu se va întâmpla ceva. Probabil că va fi propus un independent, mai apropiat de președinte, dar mie mi se pare că noi chiar ne scufundăm. Nu mai sunt speranțe. A înnebunit lumea la nivel mondial, dar și în România. N-am văzut, în 54 de ani, atâta ură și nebunie”, a declarat fostul premier Victor Ponta la Marius Tucă Show.

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Fostul prim-ministru critică absența unui plan concret pentru problemele energetice și veniturile populației

Victor Ponta remarcă lipsa unei echipe guvernamentale cu experiență, capabilă să gestioneze marile urgențe economice, cum sunt prețurile din energie sau majorarea pensiilor. Acesta afirmă că scena politică nu oferă încrederea necesară depășirii blocajelor administrative. Ponta spune că nu simte că România va răsufla ușurată chiar dacă Nicușor vine cu o propunere astăzi. 

„Nu mi s-a părut că astăzi o să răsuflăm ușurați: «Uite, o să iasă Nicușor Dan și o să ne zică: uite, premier este Tomac sau cine o fi, nu știu, Nazare». Și de mâine o să se facă un Guvern cu oameni care au mintea la ei, care au mai trecut prin necazuri, știu să ne scoată și o să fie așa până în decembrie, când reușim să oprim, de exemplu, problema cu energia, iar din ianuarie să mărim niște pensii. N-am avut acest sentiment”, a afirmat fostul prim-ministru al României Victor Ponta.

„Președintele României resimte presiuni uriașe în procesul de desemnare a candidatului pentru conducerea Executivului”

În evaluarea lui Victor Ponta, poziția șefului statului în gestionarea negocierilor este una extrem de complicată. Liderul politic apreciază că dificultatea de a găsi o majoritate solidă creează o povară administrativă considerabilă. Acesta e de părere că Nicușor Dan sigur nu și-ar dori să fie în această situație.

„Cumva, și Nicușor Dan, dacă ar fi putut să nu fie acolo, cred că era cel mai fericit. E de plâns, nu de râs. […] La Nicușor este clar că este foarte presat să nu trebuiască să numească un premier”, a adăugat fostul premier Victor Ponta la Marius Tucă Show.

România parcurge a patra tentativă de învestire a unui Executiv după căderea Guvernului condus de premierul demis Ilie Bolojan

Blocajul politic de la București s-a prelungit pe parcursul a 153 de zile, după ce Guvernul condus de premierul demis Ilie Bolojan a căzut în data de 5 mai în urma adoptării unei moțiuni de cenzură în Parlament. În ultimele cinci luni, trei nominalizări succesive pentru Palatul Victoria – Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan – au eșuat în încercarea de a coagula o majoritate parlamentară.

Această instabilitate guvernamentală prelungită a accentuat presiunile asupra bugetului de stat și a întârziat măsurile economice necesare pentru compensarea costurilor din sectorul energetic și pentru indexarea veniturilor pensionarilor.

În acest moment Nicușor Dan a terminat consultările cu partidele parlamentare și urmează să vină cu o nouă desemnare. Pe surse apar mai multe nume, însă nimic nu este sigur.

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