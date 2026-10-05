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Crizele din țară, motiv de scandal în platoul Gândul. PSD și USR își pasează vina pentru situația actuală a economiei

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S-au încins spiritele în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. De putatul USR Adrian Echert și senatorul PSD Mihai Fifor și-au pasat vina pentru situația economică a țării și au ajuns să se contrazică pe bugetul de anul viitor, datoriile statului, scăderea consumului și lipsa investițiilor. Disputa a continuat pe tema programului „Anghel Saligny”, pe care USR îl critică, în timp ce PSD susține că proiectele finanțate prin acest program au contribuit la dezvoltarea comunităților locale. Urmărește emisiunea live aici.

Contre între USR și PSD pe funcția de premier și situația economică a României

Adrian Echert a spus că Sorin Grindeanu nu își dorește să fie premier. Deputatul USR a precizat că are informații în acest sens și a explicat că funcția ar fi dificil de preluat în contextul în care viitorul premier ar trebui să construiască bugetul pentru anul viitor.

Mihai Fifor l-a întrebat pe Echert dacă Grindeanu i-a mărturisit personal că nu își dorește funcția de premier. Senatorul PSD a susținut că social-democrații au mai făcut bugete și au guvernat în perioade dificile. Acesta a menționat că PSD a guvernat bine până acum având în vedere situația țării în ultimii ani.

În replică, Echert a afirmat că România plătește în prezent 65 de miliarde de lei doar pentru dobânzile aferente datoriilor acumulate. Deputatul USR a susținut că această sumă reprezintă aproximativ 3% din PIB și că, în aceste condiții, România ar porni anul viitor de la un deficit de 3%.

Adrian Echert, deputat USR: Grindeanu nu-și dorește să fie premier.

Mihai Fifor, senator PSD: V-a mărturisit Grindeanu asta sau nu știm noi?

Adrian Echert, deputat USR: Eu am informații că Grindeanu nu-și dorește, pentru că este complicat să faci anul viitor bugetul, pentru oricine ar fi, nu doar pentru el.

Mihai Fifor, senator PSD: Am mai făcut bugete în vremuri complicate și am mai guvernat în vremuri complicate. Eu cred că am guvernat bine pentru țara asta.

Adrian Echert, deputat USR: Suntem acum în situația în care plătim 65 de miliarde de lei doar dobândă la datoriile acumulate. Asta înseamnă deja 3% din PIB, deci pornim cu un deficit de 3% anul viitor.

Fifor a criticat modul în care USR și PNL au gestionat economia țării în ultimele cinci luni

Mihai Fifor a criticat modul în care USR și partenerii de guvernare au gestionat economia în ultimele cinci luni. Senatorul PSD a susținut că situația țării s-a deteriorat, iar oamenii au ajuns la limita supraviețuirii.

În replică, Adrian Echert a afirmat că veniturile statului au crescut, inclusiv cele provenite din TVA, și nu doar ca efect al inflației.

Fifor a susținut însă că principala schimbare a fost scăderea consumului. La rândul său, Echert a criticat politica economică a guvernelor anterioare și a afirmat că aceasta s-a bazat pe creșterea veniturilor angajaților de la stat pentru stimularea consumului, în timp ce investițiile au fost neglijate.

Mihai Fifor, senator PSD: Nu vă supărați, de cinci luni guvernați singuri. Țara e în cap, iar oamenii sunt la limita supraviețuirii.

Adrian Echert, deputat USR: Au crescut toate veniturile statului, de la TVA și nu doar din inflație.

Mihai Fifor, senator PSD: Vă spun eu ce a crescut: a scăzut consumul…

Adrian Echert, deputat USR: Singura politică economică era să dăm bani tuturor angajaților de la stat, ca să crească consumul. Investiții, nicăieri.

Deputatul USR acuză PSD de investiții care nu erau benefice țării

Mihai Fifor a susținut că programul „Anghel Saligny” este blocat și a apărat investițiile realizate prin acest program. Senatorul PSD a afirmat că proiectele contribuiau la dezvoltarea comunităților și „puneau roata în mișcare”.

În replică, Adrian Echert a spus că blocarea programului este justificată, deoarece, în opinia sa, unele dintre investițiile finanțate nu sunt utile. Deputatul USR a ironizat argumentul lui Fifor și a făcut referire la sintagma „terenuri de fotbal în pantă”, folosită în trecut pentru a critica anumite investiții locale.

Fifor i-a răspuns lui Echert întrebându-l când a fost ultima dată în pe teren.

Mihai Fifor, senator PSD: Programul „Anghel Saligny” este blocat.

Adrian Echert, deputat USR: Foarte bine, pentru că face niște investiții care nu sunt ok.

Mihai Fifor, senator PSD: Eu cred că nu este foarte bine. „Anghel Saligny” punea roata în mișcare.

Adrian Echert, deputat USR: Da, cu terenurile alea de fotbal în pantă.

Mihai Fifor, senator PSD: Când ați fost ultima dată în teritoriu?

Datoria publică și finanțarea proiectelor locale apasă greu asupra echilibrului bugetar

Costurile suportate de România pentru împrumuturile de stat au atins valori istorice în ultimii ani. Cheltuielile totale pentru plata dobânzilor au depășit 50 de miliarde de lei în 2025 și sunt estimate la aproximativ 60 de miliarde de lei pe parcursul anului 2026, nivel care reprezintă circa 3% din Produsul Intern Brut. În același timp, datoria publică a urcat spre pragul critic de 60% din PIB și depășește 1.138 de miliarde de lei.

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, aprobat prin Ordonanța de Urgență 95/2021 cu un plafon inițial de 50 de miliarde de lei și extins la 65,5 miliarde de lei până în anul 2028, a înregistrat blocaje succesive din lipsă de lichidități. Pentru anul 2026, bugetul alocat prin Ministerul Dezvoltării pentru acest program a fost stabilit la 6 miliarde de lei, în condițiile în care cererile de plată ale autorităților locale depășesc capacitatea de finanțare a bugetului central

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