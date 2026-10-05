Eugen Teodorovici, reacție după desemnarea lui Luca Niculescu ca premier: „Am impresia că cineva se joacă cu noi”. Pe cine ar fi desemnat fostul ministru

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Eugen Teodorovici a spus că desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de premier este sortită eșecului. Fostul ministru al Finanțelor a explicat că România are nevoie de un premier susținut politic și că, în Parlament, presiunile pentru creșterea cheltuielilor ar putea bloca activitatea Guvernului. Eugen Teodorovici consideră că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să îl desemneze pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. Urmărește emisiunea live aici.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

Eugen Teodorovici afirmă că experiența diplomatică a lui Luca Niculescu nu garantează gestionarea eficientă a Palatului Victoria

Eugen Teodorovici a criticat desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Fostul ministru al Finanțelor a spus că România are nevoie de un premier susținut politic, mai ales în actuala situație economică.

Eugen Teodorovici a precizat că îl cunoaște pe Niculescu și că a colaborat cu acesta în perioada în care România a deținut președinția Consiliului Uniunii Europene, când Niculescu era ambasador la Paris. Fostul ministru consideră însă că experiența diplomatică și cea guvernamentală nu sunt suficiente pentru a conduce Guvernul în situația actuală.

„Am impresia că cineva se joacă totuși cu noi toți. În mod normal, mai ales în situația în care se află astăzi România, nu se putea face o altă propunere decât una politică. Acum, pe domnul Luca Niculescu îl cunosc. Am lucrat cu domnul Niculescu atunci când România a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene, era ambasador la Paris. Dar experiența diplomatică, scurtă, și puțin la nivel de guvern nu înseamnă, mai ales în situația de azi, că va putea să conducă un guvern. Cu tot dragul și respectul față de domnul Niculescu”, a declarat fostul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Eugen Teodorovici spune că presiunea electorală a anului 2028 și cerințele financiare din teritoriu reduc șansele de învestire ale cabinetului

Eugen Teodorovici a explicat că noul premier va avea de gestionat așteptările venite din partea mediului de afaceri, sindicatelor, pensionarilor și ale altor categorii. Fostul ministru al Finanțelor se îndoiește că Luca Niculescu va primi votul Parlamentului. Teodorovici a argumentat că apropierea alegerilor din 2028 va pune presiune pe partide și pe primari, care vor avea nevoie de rezultate și de bani pentru investiții.

„De ce spun asta? Gândiți-vă că suntem într-o situație în care piața, că vorbim de mediul de afaceri, că vorbim de sindicate, că vorbim de pensionari, că vorbim de absolut toți actorii din piață, așteaptă, au așteptări. Va trebui ca, în cazul în care va primi votul, să mergem pe ideea că va primi votul din Parlament. Cu toate că nu cred. Nu cred, pentru că, încă o dată, 2028 bate la ușă. Asta înseamnă alegeri parlamentare, locale și așa mai departe. Anul în care lumea, primarii, toți au nevoie de rezultate, de realizări, de bani pentru a le face”, a declarat fostul ministru al Finanțelor.

Eugen Teodorovici: „De asta spun că este sortit eșecului acest demers”

Eugen Teodorovici a spus că Luca Niculescu va avea dificultăți în a impune măsurile Guvernului, dacă Parlamentul va vota modificări care cresc cheltuielile. Fostul ministru al Finanțelor a dat ca exemple legea salarizării și indexarea pensiilor. Teodorovici a susținut că, dacă PSD și AUR ar putea vota măsuri mai costisitoare, ar pune presiune suplimentară pe bugetul Guvernului.

În acest context, Teodorovici a afirmat că Niculescu ar putea ajunge fie să demisioneze, fie să nu poată continua mandatul, motiv pentru care a spus că demersul este „sortit eșecului”.

„Gândiți-vă că va putea să spună sau nu dacă un act normativ se face într-un anumit fel sau altul. Să spunem că intră o lege a salarizării sau o indexare a pensiilor prudentă, cum spun unii habarniști. Adică nu ceea ce era corect pentru oameni. În Parlament, partidele care sunt orientate în special către, să zicem, oamenii cu dificultăți, PSD, AUR, acele două mari grupări, bazinul acesta mare, vor vota altceva decât ceea ce este corect, implicit. […] Și atunci, automat, domnul Niculescu, ca prim-ministru, va avea un cost mai mare pe cheltuială, pe care Parlamentul îl bagă în mod forțat în ceea ce face ca și calcul. Și atunci nu va sfârși decât fie să-și dea demisia, fie să… Ce? Ce să facă? De asta spun că este sortit eșecului acest demers”, a spus fostul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Nominalizarea liderului social-democrat Sorin Grindeanu reprezenta soluția politică adecvată pentru obținerea majorității

Eugen Teodorovici a spus că Nicușor Dan ar fi trebuit să îl desemneze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Fostul ministru al Finanțelor a argumentat că Grindeanu este liderul celui mai mare partid politic și ar fi avut responsabilitatea de a forma o majoritate parlamentară și de a începe repede activitatea Guvernului.

Eugen Teodorovici a mai spus că această variantă i-ar fi permis președintelui să urmeze toate scenariile politice. El a susținut că, după nominalizările anterioare, inclusiv cea a lui Ilie Bolojan, era rândul lui Sorin Grindeanu să primească mandatul pentru formarea Guvernului.

„Și aici nu înțeleg de ce domnul președinte Nicușor Dan merge pe această variantă. Logica era că Sorin Grindeanu trebuia să fie desemnat prim-ministru. De ce? Pentru că este șeful celui mai mare partid politic, care sigur ar fi fost responsabil. […] Și politic ar fi fost pentru dânsul, ca președinte, mai bine. De ce? Pentru că bifa fiecare scenariu. A dat în dreapta trei prim-miniștri, trei nominalizări, cu domnul Bolojan patru. Și acum, în funcție de numărul de mandate, era domnul Sorin Grindeanu, care ar fi fost pus în situația să facă o majoritate și să livreze de a doua zi”, a declarat fostul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Nicușor Dan a ajuns la a patra desemnare de premier după căderea guvernului condus de premierul demis Ilie Bolojan

Propunerea lui Luca Niculescu reprezintă a patra încercare a președintelui Nicușor Dan de a forma un guvern după căderea prin moțiune de cenzură a cabinetului condus de premierul demis Ilie Bolojan, în urmă cu cinci luni. Anterior, tentativele care i-au implicat pe Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au întrunit susținerea parlamentară.

Conform Articolului 103 din Constituția României, premierul desemnat are la dispoziție un termen de 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Diplomatul Luca Niculescu a ocupat funcția de ambasador al României în Franța între anii 2016 și 2022, iar din septembrie 2022 a preluat rolul de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE, structură în care România a închis 24 dintre cele 25 de comitete de evaluare.