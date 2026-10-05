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Victor Ponta compară datele economice ale României: „În 2015 plăteam aproape 2 miliarde de euro pe dobânzi, în 2026 plătim 12 miliarde de euro”

Andrei Rosz
Victor Ponta compară datele economice ale României: „În 2015 plăteam aproape 2 miliarde de euro pe dobânzi, în 2026 plătim 12 miliarde de euro”
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Victor Ponta prezintă datele economice ale României și critică situația în care s-a ajuns. Fostul premier compară dobânzile din 2014 cu cele din 2026. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Ponta compară datele economice din 2014 cu cele din 2026. România iese pe minus

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta compară dobânzile României din 2015 cu cele din 2014. Acesta susține că în 2015 erau dobânzi de 9 miliarde de lei pe an, în timp ce în 2026 s-a ajuns la 60 de miliarde de lei pe an. Politicianul afirmă că în 2027 se va ajunge chiar mai sus de atât, aproape de pragul de 14 miliarde de euro.

„În 2015, plăteam 9 miliarde de lei dobânzi, dar eram în scădere față de 2014. 9 miliarde de lei pe an, deci aproape 2 miliarde de euro. În 2026, plătim 60 de miliarde de lei pe an, aproximativ 12 miliarde de euro dobânzi. Iar anul viitor vom plăti și mai mult. Ne ducem înspre 14 miliarde de euro spre anul viitor.”, explică fostul premier.

România se împrumută ca să-și plătească dobânzile

Fostul lider PSD precizează că România nu are 14 miliarde de euro de dat pe dobânzile din împrumuturi. Așa că, singura soluție rămâne să ne împrumutăm din nou. Dacă nu crește economia țării, spune Ponta, România va fi într-un colaps economic complet. Acesta explică și de ce românii se împrumută cu cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Printre motivele invocate de fostul premier se regăsește și lipsa unui guvern cu puteri depline.

„Noi n-avem banii ăștia decât dacă crește economia. Altfel, împrumutăm 14 miliarde cu încă 8% dobândă. Adică e un fel de Caritas… Avem cea mai mare dobândă din Europa. Pentru că n-avem guvern, pentru că n-avem politici economice, pentru că nu suntem serioși. Și pentru că ne place să fim jecmăniți. La noi, jecmănirea este lăudată.”, afirmă fostul lider PSD

Care e starea economiei din România?

Costurile României cu dobânzile au crescut semnificativ în ultimii ani. Cheltuielile bugetare pentru dobânzi au fost de 31,8 miliarde de lei în 2023 și au urcat la 34,8 miliarde de lei în 2024. Pentru 2025, bugetul prevedea 41,9 miliarde de lei pentru plata dobânzilor.

Creșterea costurilor vine într-un context în care și datoria publică s-a majorat. Potrivit Eurostat, datoria guvernamentală a României a ajuns la 59,3% din PIB la sfârșitul lui 2025, față de 54,8% în 2024. Comisia Europeană estimează că aceasta va ajunge la 61,6% din PIB în 2026 și la 63,4% în 2027.

În 2025, România a avut și cel mai ridicat cost aparent al datoriei guvernamentale dintre statele UE, de 5,2%, potrivit Eurostat. Indicatorul măsoară cheltuielile cu dobânzile în raport cu valoarea medie a datoriei publice.

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