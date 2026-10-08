Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 9 octombrie, de la ora 19:00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 9 octombrie, de la ora 19:00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 9 octombrie, de la ora 19:00
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Dan Dungaciu, Ion Cristoiu, Victor Ponta, Dan Tomozei, Cristela Georgescu.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Grindeanu a renunțat la anumite linii roșii. Ion Cristoiu: „S-ar putea să fie un aranjament cu PSD”
21:28
Grindeanu a renunțat la anumite linii roșii. Ion Cristoiu: „S-ar putea să fie un aranjament cu PSD”
EXCLUSIV Dan Dungaciu se aliniază discursului lui Marco Rubio și spune că europenii „nu au nicio viziune diplomatică”
22:00
Dan Dungaciu se aliniază discursului lui Marco Rubio și spune că europenii „nu au nicio viziune diplomatică”
MARIUS TUCĂ SHOW Europa rămâne fără viziune strategică. Dungaciu: „Dacă ignorăm calea oferită de americani, rămânem cu decenii în urmă”
21:45
Europa rămâne fără viziune strategică. Dungaciu: „Dacă ignorăm calea oferită de americani, rămânem cu decenii în urmă”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu anunță că AUR nu va participa la votul din Parlament al Guvernului Luca Niculescu
21:13
Dan Dungaciu anunță că AUR nu va participa la votul din Parlament al Guvernului Luca Niculescu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 8 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
18:33, 07 Oct 2026
Marius Tucă Show începe joi, 8 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Ion Cristoiu este sigur că Guvernul Niculescu va trece de votul Parlamentului: „O să îl voteze toți”
22:32, 06 Oct 2026
Ion Cristoiu este sigur că Guvernul Niculescu va trece de votul Parlamentului: „O să îl voteze toți”
Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
Cancan.ro
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o înainte de pandemie'
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!”
Digi24
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
Cancan.ro
Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
Ce se întâmplă doctore
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazinele din Marea Britanie
Mediafax Italia
Părinții DIVORȚAȚI pot primi 500 de euro pentru chirie! Până când SE DEPUN CERERILE
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că alegerile anticipate ar putea avea loc în luna februarie: „Vom fi pregătiți, ca de fiecare dată, să câștigăm alegerile”
22:24
Sorin Grindeanu spune că alegerile anticipate ar putea avea loc în luna februarie: „Vom fi pregătiți, ca de fiecare dată, să câștigăm alegerile”
EXCLUSIV Ceartă în platoul Gândul pe cine are liderul de partid mai tare. Cezar Drăgoescu (USR) și Rareș Hopincă (PSD), atacuri în rafală
22:13
Ceartă în platoul Gândul pe cine are liderul de partid mai tare. Cezar Drăgoescu (USR) și Rareș Hopincă (PSD), atacuri în rafală
EMISIUNI Ce face USR dacă guvernul Luca Niculescu e învestit? Planul partidului, explicat de deputatul Cezar Drăgoescu
21:59
Ce face USR dacă guvernul Luca Niculescu e învestit? Planul partidului, explicat de deputatul Cezar Drăgoescu
FLASH NEWS Grindeanu desființează zvonurile legate de ceasul său, care ar valora mii de euro: „Dacă era așa îl puneam în declarația de avere”
21:57
Grindeanu desființează zvonurile legate de ceasul său, care ar valora mii de euro: „Dacă era așa îl puneam în declarația de avere”
VIDEO Protestele violente ale elevilor continuă în Franța. Poliția a folosit gaze lacrimogene, iar un primar a devenit „scut” pentru manifestanți
21:55
Protestele violente ale elevilor continuă în Franța. Poliția a folosit gaze lacrimogene, iar un primar a devenit „scut” pentru manifestanți
ACUM A zecea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu
21:51
A zecea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe