Hotelul Alpin din Poiana Brașov, unde a izbucnit incendiul de noaptea trecută, este deținut de familia lui Claudiu Aron, antreprenor cu mai multe investiții în turismul brașovean și o cifră de afaceri de peste 70 de milioane de lei. Incendiul de la Hotelul Alpin a afectat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, iar 150 de persoane au fost evacuate din clădire. Nu au existat victime. Locația era frecventată de numeroase vedete și oameni de afaceri.

Clădirea principală a Hotelului Alpin a fost inaugurată în anul 1976. În 2004, familia Aron a preluat unitatea și a demarat un amplu proces de extindere, investind atât în hotelul de patru stele, cât și în alte proprietăți din stațiune, precum centrul de evenimente K2 Alpin.

Claudiu și Ileana-Roxana Aron dețin și administrează afacerea prin intermediul companiei Alpin 2003 SRL, fiecare având câte 45% din acțiuni. Fiul lor, David Aron, figurează în istoricul asociaților din februarie 2025, cu o participație de 10%, fiind implicat direct în conducerea și dezvoltarea grupului,unde ocupă poziția de director executiv (CEO) al Alpin Group.

Investiții de 14 milioane de euro în Hotelul Alpin

Familia Aron a investit aproximativ 14 milioane de euro în dezvoltarea hotelului de patru stele, proiect care a crescut semnificativ capacitatea de cazare din Poiana Brașov și a diversificat serviciile oferite turiștilor.

În prezent, complexul are trei unități de cazare. Hotelul principal, care are aproximativ 150 de camere de cazare, Alpin Resort Apartments, care are 114 apartamente, și Casa Alpin, unde sunt 25 de camere și șapte apartamente.

În 2022, Claudiu Aron a achiziționat și fostul Complex Favorit din Poiana Brașov, o proprietate emblematică a stațiunii, pentru aproximativ 1,65 milioane de euro. Ulterior, au fost investiți încă 3,5 milioane de euro în renovarea și modernizarea clădirii, transformată în K2 Alpin – un centru dedicat conferințelor, expozițiilor, galelor și evenimentelor private.

Familia Aron, datorii de peste 83 de milioane de lei

Potrivit datelor financiare disponibile la finalul anului 2025, familia Aron controlează o companie cu active totale de peste 216 milioane de lei și datorii raportate de aproximativ 83,8 milioane de lei.

Compania Alpin 2003 SRL a înregistrat o scădere a profitabilității în 2025, raportând un profit net de aproximativ 2,68 milioane de lei, față de 5,13 milioane de lei în anul precedent.

Pe lângă investițiile din Poiana Brașov, omul de afaceri a inițiat demersuri pentru construirea unui complex hotelier de patru stele pe strada Faleză din stațiunea Olimp. Proiectul anunțat include restaurante, piscină, spații multifuncționale și facilități SPA, urmând să fie demarat după obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, potrivit declarațiilor făcute anterior de Claudiu Aron pentru Ziarul Financiar.

Cum s-a produs incendiul de la Hotelul Alpin

Flăcările au izbucnit duminică seara la mansarda hotelului și s-au extins rapid la fațadă, afectând acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje ale clădirii, pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, cele aproximativ 150 de persoane aflate în interior fiind evacuate în siguranță.

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov au continuat intervenția și luni dimineață pentru localizarea și lichidarea completă a focarelor ascunse, utilizând camere cu termoviziune și o dronă pentru recunoaștere aeriană.

Reprezentanții Hotelului Alpin au transmis un mesaj public pe Facebook, mulțumind echipelor de intervenție și anunțând că colaborează cu autoritățile pentru stabilirea cauzelor exacte ale izbucnirii focului.

„Datorită intervenției prompte și profesioniste a echipajelor ISU Brașov, incendiul a fost stabilizat, iar echipele de intervenție continuă operațiunile necesare pentru eliminarea oricărui risc. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile competente. Cauzele incendiului vor fi stabilite în urma verificărilor de specialitate. Mulțumim echipajelor ISU Brașov, serviciilor de urgență și tuturor celor implicați pentru mobilizarea exemplară, profesionalismul și rapiditatea cu care au acționat. Regretăm disconfortul și îngrijorarea provocate și vă asigurăm de întreaga noastră responsabilitate și implicare. Siguranța oamenilor a fost, este și va rămâne întotdeauna prioritatea noastră absolută”, a precizat conducerea unității hoteliere.