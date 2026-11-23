Secretarul general al NATO, Mark Rutte, trage un semnal de alarmă privind intensificarea acțiunilor ostile la adresa statelor Alianței. Oficialul a oferit luni mai multe exemple concrete: sabotaje asupra căilor ferate, atacuri asupra navelor de marfă și atacuri cibernetice neîncetate. Rutte a amintit, de asemenea, de incidentele recente de securitate din Polonia și din Marea Neagră.

În cadrul discursului său ținut la sesiunea anuală a Adunării Parlamentare a NATO de la Berlin, Rutte a afirmat că țările aliate sunt din ce în ce mai expuse la o serie de amenințări, printre care sabotajul, atacurile cibernetice, incursiunile în spațiul aerian și încălcările spațiului maritim.

„Într-o zi, poate fi vorba de un incendiu provocat la o fabrică sau de drone care perturbă activitatea unui aeroport. În ziua următoare, sunt vorba de sabotaje la căile ferate sau de nave de marfă atacate pe mare, precum și de atacuri cibernetice. Aceste atacuri cibernetice sunt neîncetate”, a spus el.

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În discursul său, Rutte a menționat un „incident periculos” petrecut vineri în Polonia și mai multe evenimente grave din Marea Neagră din ultimele săptămâni, afirmând că NATO colaborează cu România, Bulgaria și Turcia pentru a face față acestor amenințări.

Șeful NATO a avertizat că amenințările nu vor dispărea în curând, subliniind că toate țările aliate sunt afectate prin intermediul infrastructurii interconectate, inclusiv conducte, cabluri, rețele energetice și economii.

„Cu toții suntem ținte, cu toții suntem afectați”, a subliniat el, îndemnând aliații să-și intensifice eforturile pentru a anticipa pericolele. „Știm că mașina de război a Rusiei funcționează în acest moment la viteză maximă. Economia sa de război continuă să se dezvolte și nu se va opri atunci când, așa cum sperăm, într-o bună zi se va încheia războiul împotriva Ucrainei. Această mașinărie există și va continua să existe.”

El a îndemnat aliații să majoreze cheltuielile și investițiile în domeniul apărării, afirmând că, potrivit previziunilor, mai mulți membri vor atinge sau vor depăși în acest an obiectivul alianței de 5% din PIB alocat cheltuielilor de apărare.

Rutte a solicitat, de asemenea, intensificarea producției industriale de echipamente de apărare, inclusiv sisteme de apărare aeriană, drone, tehnologii de combatere a dronelor și capacități de lovituri de precizie la adâncime.

El a afirmat că NATO înregistrează progrese în ceea ce privește producția de muniție, estimând că, până anul viitor, alianța va avea capacitatea de a produce aproximativ 4 milioane de obuze de artilerie pe an, aproape dublu față de nivelul din 2025.

„Este oarecum ciudat faptul că, deși 600 de milioane de oameni trăiesc pe teritoriul european al NATO, depindem într-o măsură excesivă de o țară situată la opt ore de zbor de aici — cu o populație de 340 de milioane de locuitori — pentru a ne apăra împotriva a 140 de milioane de ruși. Pe termen lung, acest lucru nu este viabil”, a declarat el.

Propunerea privind „armata europeană”

Răspunzând la întrebările reporterilor, Rutte a afirmat că înființarea unei armate europene nu reprezintă o chestiune de principiu și că este puțin probabil ca aceasta să se concretizeze în viitorul apropiat din cauza unor provocări legate de suveranitate.

„Nu sunt, în principiu, împotriva acestei idei, … dar nu cred că se va întâmpla prea curând. Nu cred că există o presiune puternică în acest sens”, a declarat Rutte, referindu-se la ideea unei armate europene, adăugând că o astfel de structură ar presupune înlocuirea armatelor naționale cu o singură forță integrată. „Ceea ce aș recomanda să se evite este situația în care toate statele dispun de propriile forțe armate care colaborează în cadrul NATO și, pe lângă aceasta, există și o structură europeană de amploare. Pentru că atunci, dacă Putin ar ataca, ne-ar trebui inițial două sau trei săptămâni pentru a ne pune de acord asupra rolurilor fiecăruia, iar până să ajungem la o decizie, este posibil ca el să fi ajuns deja la Rotterdam”, a remarcat el. „Dacă există o armată europeană, nu pot exista în paralel armate naționale. Statele Unite dispun de o armată unică. Nu există o armată terestră sau o marină separată pentru statul New York sau pentru statul California. Este vorba despre o armată unică și integrată a Statelor Unite. Dacă Europa reușește să realizeze acest lucru, cu atât mai bine. Nu cred, însă, că se va întâmpla în curând, întrucât problema atinge chestiunea majoră a suveranității”, a remarcat înaltul oficial al NATO. „Trebuie să consolidăm reziliența societăților noastre… Avem datoria de a implica cetățenii. Putem învăța de la statele membre ale NATO care constituie cele mai bune exemple — și acestea sunt, în opinia mea, Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda, precum și, poate, încă una sau două țări care sunt cu adevărat pionieri în acest domeniu”. „Au explicat clar cetățenilor lor ce trebuie să facă în cazul izbucnirii unui război: cel puțin să nu împiedice activitatea forțelor armate, ci, dimpotrivă, să le ofere ajutor”.

Rutte a subliniat că NATO dispune deja de structurile de comandă și control, de capacitățile și de mecanismele de planificare a apărării necesare pentru a funcționa ca o forță militară integrată.

De asemenea, el a evidențiat importanța cooperării dintre NATO și UE, afirmând că relațiile dintre cele două instituții se află în prezent într-o stare foarte bună.

Rutte a subliniat, de asemenea, că Turcia joacă un rol important ca punte de legătură între NATO și țările asiatice, evidențiind poziția sa geografică și contribuția la discuțiile privind securitatea regională.