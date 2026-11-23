Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv – după 56 de zile – și plasat în arest la domiciliu, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București. Magistrații au respins contestația procurorilor DIICOT și au menținut soluția Tribunalului București, care dispusese înlocuirea măsurii preventive. Fostul candidat la alegerile prezidențiale părăsește astfel Arestul Central al Poliției Capitalei, după aproape două luni petrecute în spatele gratiilor. Problemele sale judiciare sunt însă departe de a se fi încheiat, Georgescu fiind vizat de cinci dosare penale, dintre care trei au fost deja trimise în judecată.

Hotărârea Curții de Apel București reprezintă o schimbare importantă în situația juridică a fostului prezidențiabil, arestat preventiv din 29 septembrie 2026 într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Călin Georgescu nu beneficiază însă de libertate deplină, fiind obligat să respecte condițiile impuse de instanță pe durata arestului la domiciliu.

Procurorii DIICOT s-au opus eliberării lui Călin Georgescu

Decizia vine după o dispută juridică între apărarea fostului candidat și procurorii DIICOT, care au susținut necesitatea menținerii acestuia în arest preventiv.

Tribunalul București admisese solicitarea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă anchetatorii au contestat soluția, invocând gravitatea acuzațiilor și circumstanțele în care ar fi fost comise faptele.

În dosarul respectiv, Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați că ar fi fost implicați într-o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost obținuți în contextul unor promisiuni privind facilitarea accesului la finanțări și dezvoltarea unor afaceri.

Procurorii DIICOT au finalizat urmărirea penală și au dispus, la 11 noiembrie 2026, trimiterea celor doi în judecată, dosarul ajungând pe rolul Tribunalului Ilfov.

Cinci dosare penale pe numele lui Călin Georgescu

Eliberarea din arestul preventiv nu înseamnă și încheierea problemelor judiciare ale lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat de cinci dosare penale, aflate în diferite stadii procesuale, unele în faza de judecată, iar altele în etapa cercetărilor.

Într-unul dintre dosare, Georgescu a fost trimis în judecată pentru promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de genocid și crime de război, precum și pentru promovarea unor idei și doctrine fasciste și legionare.

Un alt dosar, aflat pe rolul Curții de Apel București, vizează acuzații de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. În această cauză au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, alături de mai multe persoane din gruparea sa.

Cel de-al treilea dosar este cel instrumentat de DIICOT, privind presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro și constituirea unui grup infracțional organizat, cauză în care a fost dispusă arestarea preventivă a fostului prezidențiabil.

Georgescu mai este vizat de o anchetă referitoare la presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în legătură cu verificarea locuinței sale din Mogoșoaia pentru identificarea unor mijloace de supraveghere tehnică.

Al cincilea dosar a fost deschis în urma unui presupus salut legionar făcut în public, la ieșirea dintr-o secție de poliție din Buftea.

Ce urmează pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale

Plasarea în arest la domiciliu reprezintă o modificare a măsurii preventive, nu o soluție asupra acuzațiilor formulate de procurori.

Călin Georgescu va trebui să respecte obligațiile stabilite de instanță, în timp ce procedurile judiciare își vor continua cursul.

Situația sa juridică rămâne complexă inclusiv prin prisma faptului că, în dosarul DIICOT trimis în judecată, măsurile preventive au făcut obiectul unor proceduri distincte și al unor contestații formulate de procurori.

Astfel, chiar dacă decizia de înlocuire a arestului preventiv este definitivă în procedura în care a fost pronunțată, instanțele pot verifica în continuare, în condițiile legii, necesitatea menținerii, modificării sau revocării măsurilor preventive.

Pentru Călin Georgescu, ieșirea din Arestul Central înseamnă sfârșitul unei perioade de detenție preventivă, dar nu și sfârșitul confruntării cu justiția. Cele cinci dosare penale continuă să îi marcheze situația juridică, iar soluțiile definitive asupra acuzațiilor urmează să fie stabilite de instanțele competente.

Până la pronunțarea unor hotărâri definitive asupra vinovăției, Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

55 de nopți de proteste în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au cerut zilnic eliberarea acestuia

În perioada petrecută de Călin Georgescu în arest preventiv, zona Arestului Central al Poliției Capitalei a devenit locul unor manifestații repetate ale susținătorilor fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Începând cu 29 septembrie, zeci și, în anumite zile, sute de persoane s-au adunat în fața centrului de detenție pentru a protesta față de arestarea lui Georgescu și pentru a solicita eliberarea acestuia.

Manifestațiile au continuat seară de seară, indiferent de condițiile meteorologice, protestatarii venind cu steaguri tricolore, pancarte și mesaje de susținere pentru fostul prezidențiabil.

55 de nopți de proteste în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au cerut zilnic eliberarea acestuia

În perioada petrecută de Călin Georgescu în arest preventiv, zona Arestului Central al Poliției Capitalei a devenit locul unor manifestații repetate ale susținătorilor fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Începând cu 29 septembrie, zeci și, în anumite zile, sute de persoane s-au adunat în fața centrului de detenție pentru a protesta față de arestarea lui Georgescu și pentru a solicita eliberarea acestuia.

Manifestațiile au continuat seară de seară, indiferent de condițiile meteorologice, protestatarii venind cu steaguri tricolore, pancarte și mesaje de susținere pentru fostul prezidențiabil.