Trenul de lux construit pentru Nicolae Ceaușescu avea numeroase defecțiuni, unele cu potențial periculos. O notă informativă din 1975, publicată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), prezintă zeci de nereguli constatate la „Trenul Guvernamental”.

Deși era promovată egalitatea socială, liderii comuniști se bucurau de privilegii inaccesibile oamenilor de rând. Nicolae Ceaușescu și Gheorghe Gheorghiu-Dej foloseau inclusiv fostul tren regal pentru deplasări.

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„Deși unul dintre elementele definitorii ale marxism-leninismului era societatea egalitară, lipsită de clase sociale, regimul comunist a aplicat în practică dictonul conform căruia clasa muncitoare se bucura de toate beneficiile noii orânduiri, dar prin reprezentanți. Personajele din vârful partidului și statului au profitat din plin de toate avantajele unei vieți luxoase, mult dincolo de posibilitățile omului de rând și frizând fastul mult hulitei burghezii (vile de protocol, personal de servire, mobilier stil, automobile etc.). Deplasările „de lucru” sau de vilegiatură ale noii elite au copiat și ele maniera trecutei societăți „burghezo-moșierești”. Sigur, monarhia era o instituție politică înapoiată, definitorie pentru un sistem ce promova „exploatarea omului de către om”, dar nici Gheorghiu-Dej, nici Ceaușescu nu au avut vreo reţinere să utilizeze în călătoriile lor fostul tren regal”, arată CNSAS pe Facebook.

Tren special pentru Nicolae Ceaușescu

În 1968, autoritățile au decis construirea unui tren special pentru Nicolae Ceaușescu și formarea unui parc de 21 de vagoane speciale. Numărul acestora a fost redus la 15 în 1972.

„Astfel că la 20 mai 1974 compunerea garniturii era, pe hârtie, următoarea: vagonul uzină 1, vagonul uzină 2, vagonul salon V, vagonul salon V/A, vagonul salon IV/A, vagonul salon II/2, vagonul salon II/1, vagonul salon sufragerie, vagonul bucătărie-frigider, vagonul salon III/A 1, vagonul salon III/A 2, vagonul salon VII/A, vagonul restaurant, vagonul transport-auto și vagonul transmisiuni”, arată CNSAS.

Ce elemente problematice avea trenul?

Trenul avea 15 vagoane, printre care saloane, sufragerie, bucătărie, restaurant și spații pentru automobile și transmisiuni. Garnitura a fost construită la Arad, cu echipamente produse în alte fabrici românești. Deși trebuia finalizată în 1973, a fost pusă în funcțiune abia în 1982, potrivit CNSAS. Deși vagoanele aveau un interior impunător, cu diverse piese de mobilier și spații pentru igienă și o bucătărie proprie, nu au lipsit, însă, problemele. Documentele furnizate de CNSAS arată că trenul de lux al lui Ceaușescu prezenta și o multitudine de defecțiuni.

Vagoanele au fost construite la Arad, iar echipamentele în alte fabrici românești, deși muncitorii nu aveau experiență în realizarea unor astfel de garnituri. Între 1968 și 1970 au fost făcute studiile și proiectarea, apoi a început construcția propriu-zisă. Trenul trebuia finalizat până la sfârșitul lui 1973, însă ar fi intrat în funcțiune abia în 1982, potrivit CNSAS. Fabricarea garniturii a fost afectată de erori de proiectare, echipamente defecte și probleme de execuție.

Defecțiuni multiple la vagoane

Rapoartele Securității semnalau numeroase defecțiuni, de la probleme de climatizare și iluminat până la nereguli care puneau în pericol siguranța călătorilor. Într-un caz din 1977, muncitorii ar fi folosit o cârpă prinsă de o sârmă pentru a șterge uleiul scurs, astfel încât garnitura să treacă de inspecție.

O notă din 1975 enumera defecțiunile care trebuiau remediate la vagoane. La vagonul-uzină au fost constatate probleme la pompa de apă, instalația electrică și baterii, dar și scurgeri de motorină la conducte și la rezervorul de 2.500 de litri.

Exemple de defecțiuni descoperite

„Notă cu remedierile ce trebuiesc efectuate la vagoane în urma celor constatate în misiuni. Vagonul 017 (uzină):

Pompa de apă de la hidrofor pornește prea des – presostatul defect;

La pivoții ușilor laterale, partea de jos – intră zăpadă;

În cabina bagaje, la geamurile de lângă ușile laterale – intră apă;

Indicatorul de la rezervorul de apă de 500 litri – defect;

Sistemul regulator generator de tensiune – defect;

Garniturile de etanșare a geamurilor în exterior sînt deteriorate;

Perdelele de la geamuri sînt necorespunzătoare, nepetrecîndu-se una peste alta;

Pe la conducta de retur și la majoritatea îmbinărilor de fontă, se observă pierderi de motorină;

Să se confecționeze un dulap de materiale pentru motoare;

Să se confecționeze un dulap pentru materialele igienico-sanitare;

Să se confecționeze un panou pentru scule;

Să se monteze o săpunieră la spălător în locul săpunierii cu săpun lichid;

Să se confecționeze cinci scaune pliante;

Bateriile de acumulatori pentru pornirea motoarelor – defecte;

Să se aprovizioneze cu ulei pentru motor, neexistând rezervă;

Să se etanșeze toate compartimentele la pereții decupați pentru conductele caloriferului întrucât prin aceste spații se absorbe căldura de către ventilatorul motorului;

La rezervorul de motorină de 2500 litri, să se pună țevi de diametru mai mare la aerisire (preaplinul), întrucât alimentarea se face cu presiune, aerul evacuându-se greu, ceea ce duce la pocnituri în rezervor;

La rezervorul de motorină 2500 litri, se observă scurgeri de motorină pe la simeringurile de la plutitor;

La ușa laterală cu yală, arcul rupt la drucărul interior;

Să se înzestreze vagonul cu 20 m. furtun de (fi) 20 mm pentru alimentarea uzinei de la locomotiva diesel”.

Iar acestea sunt doar o parte din defecțiunile descoperite. Au fost semnalate și probleme la mobilier și tapițerii: saltele pătate, paturi înguste, perdele încrețite și mochete necorespunzătoare. În vagonul-sufragerie, instalația de climatizare era zgomotoasă, aparatura electrică deranjantă, iar sistemul audio permitea suprapunerea posturilor radio.

Sursă foto: Facebook / CNSAS