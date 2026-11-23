Trenul de lux construit pentru Nicolae Ceaușescu avea numeroase defecțiuni, unele cu potențial periculos. O notă informativă din 1975, publicată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), prezintă zeci de nereguli constatate la „Trenul Guvernamental”.
Deși era promovată egalitatea socială, liderii comuniști se bucurau de privilegii inaccesibile oamenilor de rând. Nicolae Ceaușescu și Gheorghe Gheorghiu-Dej foloseau inclusiv fostul tren regal pentru deplasări.
„Deși unul dintre elementele definitorii ale marxism-leninismului era societatea egalitară, lipsită de clase sociale, regimul comunist a aplicat în practică dictonul conform căruia clasa muncitoare se bucura de toate beneficiile noii orânduiri, dar prin reprezentanți. Personajele din vârful partidului și statului au profitat din plin de toate avantajele unei vieți luxoase, mult dincolo de posibilitățile omului de rând și frizând fastul mult hulitei burghezii (vile de protocol, personal de servire, mobilier stil, automobile etc.).
Deplasările „de lucru” sau de vilegiatură ale noii elite au copiat și ele maniera trecutei societăți „burghezo-moșierești”. Sigur, monarhia era o instituție politică înapoiată, definitorie pentru un sistem ce promova „exploatarea omului de către om”, dar nici Gheorghiu-Dej, nici Ceaușescu nu au avut vreo reţinere să utilizeze în călătoriile lor fostul tren regal”, arată CNSAS pe Facebook.
În 1968, autoritățile au decis construirea unui tren special pentru Nicolae Ceaușescu și formarea unui parc de 21 de vagoane speciale. Numărul acestora a fost redus la 15 în 1972.
„Astfel că la 20 mai 1974 compunerea garniturii era, pe hârtie, următoarea: vagonul uzină 1, vagonul uzină 2, vagonul salon V, vagonul salon V/A, vagonul salon IV/A, vagonul salon II/2, vagonul salon II/1, vagonul salon sufragerie, vagonul bucătărie-frigider, vagonul salon III/A 1, vagonul salon III/A 2, vagonul salon VII/A, vagonul restaurant, vagonul transport-auto și vagonul transmisiuni”, arată CNSAS.
Trenul avea 15 vagoane, printre care saloane, sufragerie, bucătărie, restaurant și spații pentru automobile și transmisiuni. Garnitura a fost construită la Arad, cu echipamente produse în alte fabrici românești. Deși trebuia finalizată în 1973, a fost pusă în funcțiune abia în 1982, potrivit CNSAS. Deși vagoanele aveau un interior impunător, cu diverse piese de mobilier și spații pentru igienă și o bucătărie proprie, nu au lipsit, însă, problemele. Documentele furnizate de CNSAS arată că trenul de lux al lui Ceaușescu prezenta și o multitudine de defecțiuni.
Vagoanele au fost construite la Arad, iar echipamentele în alte fabrici românești, deși muncitorii nu aveau experiență în realizarea unor astfel de garnituri. Între 1968 și 1970 au fost făcute studiile și proiectarea, apoi a început construcția propriu-zisă. Trenul trebuia finalizat până la sfârșitul lui 1973, însă ar fi intrat în funcțiune abia în 1982, potrivit CNSAS. Fabricarea garniturii a fost afectată de erori de proiectare, echipamente defecte și probleme de execuție.
Rapoartele Securității semnalau numeroase defecțiuni, de la probleme de climatizare și iluminat până la nereguli care puneau în pericol siguranța călătorilor. Într-un caz din 1977, muncitorii ar fi folosit o cârpă prinsă de o sârmă pentru a șterge uleiul scurs, astfel încât garnitura să treacă de inspecție.
O notă din 1975 enumera defecțiunile care trebuiau remediate la vagoane. La vagonul-uzină au fost constatate probleme la pompa de apă, instalația electrică și baterii, dar și scurgeri de motorină la conducte și la rezervorul de 2.500 de litri.
„Notă cu remedierile ce trebuiesc efectuate la vagoane în urma celor constatate în misiuni. Vagonul 017 (uzină):
Iar acestea sunt doar o parte din defecțiunile descoperite. Au fost semnalate și probleme la mobilier și tapițerii: saltele pătate, paturi înguste, perdele încrețite și mochete necorespunzătoare. În vagonul-sufragerie, instalația de climatizare era zgomotoasă, aparatura electrică deranjantă, iar sistemul audio permitea suprapunerea posturilor radio.
Sursă foto: Facebook / CNSAS